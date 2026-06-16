Das neue Hellblade ist gerade angekündigt, da will Microsoft den Entwicklern an den Kragen - und das könnte erst der Anfang sein

Gerade wurde ein neues Hellblade angekündigt und jetzt droht dem Studio möglicherweise die Schließung.

Noch beim Summer Game Fest gab es einen neuen Trailer zum nächsten Spiel der Hellblade-Reihe. Senua, so der Titel bisher, soll 2027 erscheinen, doch Entwickler Ninja Theory ist womöglich gerade mit etwas anderem als ihrem neuen Spiel beschäftigt. Laut der Website The Verge plant Xbox nämlich die Schließung des Studios.

Ninja Theory vor dem Aus?

Den Quellen von The Verge zufolge wurden die Mitarbeiter am Montag über die Schließung informiert. Das Studio befinde sich in Verhandlungen mit Xbox und man hoffe darauf, einen Käufer für Ninja Theory zu finden.

Wie es um die Zukunft des neuen Senua-Projekts steht, ist aktuell unklar. Der erste Trailer hatte mit seinem Fokus auf mehr Action als im Vorgänger für positive Resonanz bei den Spielern gesorgt.

2:02 Senua kehrt überraschend für ein neues Hellblade zurück – im ersten Trailer geht der psychologische Kampf weiter

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Weitere Studios betroffen

Ein Bericht von Bloomberg bestätigt die Nachricht über die Schließung von Ninja Theory und geht davon aus, dass auch Compulsion Games und Double Fine dichtgemacht werden sollen.

Compulsion Games veröffentlichte letztes Jahr das Action-Adventure South of Midnight und zuvor 2018 We Happy Few. Ihr Debüt war Contrast, ein Puzzle-Plattformer im Jahr 2013.

Hingegen weist Double Fine seit der Gründung im Jahr 2000 ein deutlich größeres Portfolio auf. Am bekanntesten sind die Psychonauts-Spiele, Brütal Legend und die Remaster von Grim Fandango und Day of the Tentacle.

Bloomberg zufolge befinden sich alle drei Studios in Verhandlung mit Xbox und sollen die Optionen haben, einen Käufer zu finden oder sich herauszukaufen und als Indie-Entwickler weiterzumachen. Jede Variante soll jedoch zum Verlust vieler Jobs führen.

Xbox baut um

Seit Februar 2026 hat Xbox mit Asha Sharma eine neue CEO, die Microsofts Gaming-Sparte teils radikal umstrukturiert. Dazu zählen ein strikter Sparkurs, die Rückkehr zu mehr Xbox-exklusiven Spielen, ein Umdenken bei der Hardware-Strategie und, wie kürzlich von der neuen Xbox-Chefin angekündigt, auch Entlassungen.

Experten gehen davon aus, dass nach dem Ende des Geschäftsjahres am 30. Juni, bis zu 1.000 Mitarbeiter Xbox verlassen müssen. Bestätigt ist das allerdings nicht. Mehr zum Umbruch bei Xbox erfahrt ihr im Artikel oben in der Link-Box.