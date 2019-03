XCOM 2 - Im Free-Weekend könnt ihr kostenlos gegen Aliens rebellieren

Noch das gesamte Wochenende über könnt ihr die Vollversion des Taktik-Shooter XCOM 2 bei Steam kostenlos spielen. Zudem ist das Spiel inklusive der meisten DLCs und des Addons War of the Chosen noch bis zum 26. März reduziert.

Wie bei jedem Free-Weekend handelt es sich bei der Probierversion um die uneingeschränkte Vollversion ohne den DLC oder die Erweiterungen. Eure Spielfortschritte bleiben euch jedoch erhalten, selbst wenn ihr den Titel von Fireaxis erst zu einem späteren Zeitpunkt kaufen solltet

Darum geht's in XCOM 2

Der zweite Teil von XCOM schließt an die Geschichte seines Vorgängers an, geht aber von einem schlechten Ende aus: Die Aliens haben den Kampf um die Erde gewonnen und regieren diese jetzt offen. Die Mitglieder der Spezialeinheit XCOM führen nun einen Guerrilla-Kampf gegen die außerirdischen Invasoren.

XCOM 2 - Screenshots ansehen

Den kommandiert ihr einmal in rundenbasierten Kämpfen, in denen ihr die einzelnen Mitglieder eures Squads taktisch Klug positioniert und deren Fähigkeiten einsetzt. Zwischen den Auseinandersetzungen baut ihr dann euer mobiles Hauptquartier aus und seziert Aliens, um so neue Technologien und damit auch Waffen und Ausrüstung freizuschalten.

Zudem habt ihr stets ein Zeitlimit im Rücken: Die Besucher aus einer anderen Welt arbeiten an dem mysteriösen Avatar-Projekt. Sobald dieses beendet ist, verliert ihr den Kampf. Durch die Infiltration von Geheimlaboren könnt ihr den Countdown allerdings herauszögern.

Wer von dem Spiel überzeugt ist, kann es noch bis zum 26. März günstig kaufen. Das Hauptprogramm ist derzeit 75% günstiger und kostet nur noch noch etwas mehr als 12 Euro. Das Addon »War of the Chosen« ist um die Hälfte reduziert und derzeit für etwa 20 Euro zu haben.

Es könnte bald mehr XCOM geben: Erst letzten Monat tauchten Gerüchte auf, dass sich ein XCOM 3 in Entwicklung befindet. Die basieren auf einem neuen Stellenausschreiben des Entwicklers Fireaxis. Dieser soll der Beschreibung zufolge »das Team der XCOM-Serie auf ein neues Level« bringen.

