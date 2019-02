Kommt XCOM 3? - Stellenausschreibung bei Firaxis liefert Hinweis

Eine neue Stellenausschreibung bei Firaxis könnte darauf hinweisen, dass der Entwickler bereits an XCOM 3 arbeitet. Firaxis sucht aktuell nach einem Senior Visual Effects Artist, »der helfen soll, das Team hinter der XCOM-Serie auf ein neues Level zu heben«. XCOM-Designer Jake Solomon twitterte das Job-Angebot außerdem.

Firaxis is hiring. I've been here damn near 19 years. I'll be here another 19. Good people, great games. Come join us.https://t.co/h50ePE1iY6