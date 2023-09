Überraschende Beta: Ubisofts CoD-Rivalen könnt ihr nur heute kurz gratis testen

Ubisofts Multiplayer-Shooter XDefiant bietet eine weitere Beta an.

Bock auf die Chance, einfach mal kostenlos einen neuen Shooter anzuspielen? Dann haben wir da was für euch: Ubisofts Multiplayer-Shooter XDefiant plant am heutigen Abend eine weitere Beta, die überraschend kurz ausfallen wird. Wir haben für euch die wichtigsten Infos:

Wann findet die Beta statt? Los geht es heute Abend um 21 Uhr deutscher Zeit. Nach gerade einmal sechs Stunden ist schon wieder Schluss und um 3 Uhr nachts gehen die Server offline.

Los geht es heute Abend um 21 Uhr deutscher Zeit. Nach gerade einmal sechs Stunden ist schon wieder Schluss und um 3 Uhr nachts gehen die Server offline. Auf welcher Plattform könnt ihr teilnehmen? Es handelt sich um eine reine PC-Beta. Eine Registrierung ist nicht nötig, ihr könnt die XDefiant Public Test Session direkt über Uplay herunterladen.

Es handelt sich um eine reine PC-Beta. Eine Registrierung ist nicht nötig, ihr könnt die XDefiant Public Test Session direkt über Uplay herunterladen. Gibt es eine Preload? Ihr könnt die Beta bereit im Vorfeld auf Uplay herunterladen. Die Downloadgröße beträgt etwa 31 GB.

Ihr könnt die Beta bereit im Vorfeld auf Uplay herunterladen. Die Downloadgröße beträgt etwa 31 GB. Welche Inhalte bietet die Beta? Enthalten sind die bereits bekannten Inhalte aus der Preseason. Für die Beta sind alle Waffen und Aufsätze direkt freigeschaltet.

Wann erscheint XDefiant?

Der Release war ursprünglich für den Sommer 2023 geplant. Anfang September meldeten sich die Entwickler mit einer Verschiebung. Der neue Release-Zeitraum lautet Ende September bis Mitte Oktober 2023.

Die kurze Beta könnte also ein letzter Testlauf für den in bereits naher Zukunft anstehenden Release sein.

Starke Konkurrenz

Ob sich Ubisoft mit all dem einen Gefallen tut, ist jedoch fraglich. Denn schon am ersten Oktober-Wochenende startet Call of Duty: Modern Warfare 3 in die erste Beta. Insgesamt gibt es gleich vier wichtige Termine für CoD-Fans.

Zusätzlich ging Counter-Strike 2 am Abend des 27. Septembers offiziell und für alle Spieler kostenlos zugänglich an den Start. Freunde von First-Person-Shootern haben bald die Qual der Wahl.

Ubisoft schickt das neue Spiel gegen zwei echte Shooter-Giganten ins Rennen. Haltet ihr XDefiant tatsächlich für Ubisofts CoD-Killer? Wie wird sich das Spiel angesichts der Konkurrenz von Modern Warfare 3 und Counter-Strike 2 schlagen? Werdet ihr diese beiden Genregiganten spielen oder wartet ihr auf einen ganz anderen Multiplayershooter? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.