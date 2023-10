Trotz viel Lob: Ubisofts große Shooter-Hoffnung XDefiant hat keine guten Nachrichten

Der Release von XDefiant für 2023 steht jetzt auf der Kippe.

Völlig überraschend hat sich XDefiant in den vergangenen Monaten zum größten Call-of-Duty-Konkurrenten entwickelt: Nachdem der Shooter mit dem etwas sperrigen Namen nach seiner ersten Ankündigung verspottet wurde, entpuppte er sich in den Beta-Tests trotz kleiner technischer Mängel schnell als vielversprechender Multiplayer-Hoffnungsträger.

Dennoch gibt es jetzt schlechte Nachrichten: Nachdem es in den vergangenen Tagen Gerüchte gegeben hatte, dass die Pre-Season und somit der inoffizielle Release noch diesen Monat stattfinden sollten, gibt's nun schlechte Neuigkeiten vom Entwickler selbst.

XDefiant verschiebt sich auf unbestimmte Zeit

Was ist passiert? Ubisoft hat in einem Social-Media-Beitrag erklärt, dass der baldige geplante Start der Vorsaison aufgrund neu entdeckter Probleme auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Laut den Entwicklern habe man einige Ungereimtheiten im Spielerlebnis aufgedeckt, die wir vor dem Start der Pre-Season beheben müssen .

Wie geht es jetzt weiter? Ubisoft sagt, dass sie weiter an den erkannten Problemen arbeiten werden. Neue Infos zum Release der Pre-Season und weiterer Play Tests könnt ihr erwarten, wenn es so weit ist .

Wann könnt ihr mit einem Release rechnen? Offizielle Angaben seitens Ubisoft gibt es nicht, aber wir rechnen nicht mehr mit einem Release in diesem Jahr. Der Grund: Aktuell dürfte die Shooter-Konkurrenz einfach zu groß sein.

Das kürzlich veröffentlichte Counter-Strike 2 zieht aktuell Millionen Spielerinnen und Spieler in den Bann, Anfang November steht der Release von Call of Duty: Modern Warfare 3 ins Haus und sogar Halo Infinite und Battlefield 2042 bekommen in Kürze vielversprechendes Updates.

Anfang 2024 dürfte die Marktlage sich aber wieder deutlich beruhigt haben - und mit Apex Legends hat ja bereits ein anderer Free2Play-Shooter gezeigt, wie man sich mit einem Release im traditionell eher wenig umkämpften Februar zu einem massiven Erfolg entwickeln kann.