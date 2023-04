XDefiant findet keine Lobby? So fixt ihr den technischen Fehler

Für die teils fehlerbehaftete Spielersuche gibt es glücklicherweise schon einige Workarounds.

Mit XDefiant startete vor kurzem ein Free2Play-Shooter von Ubisoft in eine geschlossene Beta-Phase. Da es sich natürlich um eine unfertige Version des Spiels handelt, müssen Spielerinnen und Spieler mit dem ein oder anderen Fehler rechnen. So kann es Beispiel passieren, dass ihr durch einen Bug keine Mitspieler findet. Glücklicherweise gibt aber es schon einige Workarounds.

Mögliche Lösungen

Wann tritt der Fehler auf? Wenn ihr nach einem Match sucht, wird manchmal für lange Zeit die Nachricht Searching for Player Lobby angezeigt. Solltet ihr für längere Zeit keine Mitspieler finden, liegt das aber nicht unbedingt an leeren Servern, sondern möglicherweise an einem technischen Fehler.

Was könnt ihr tun? Bis die Entwickler den Bug beseitigen, müsst ihr euch auf inoffizielle Lösungsversuche verlassen. Folgende Maßnahmen können helfen:

DNS-Flush: Drückt gleichzeitig die Windows-Taste und R und gebt im sich öffnenden Fenster cmd ein. Bestätigt die Eingabe mit Enter und es öffnet sich die Eingabeaufforderung. Dort gebt ihr ipconfig /flushdns und bestätigt erneut mit Enter.

Drückt gleichzeitig die Windows-Taste und R und gebt im sich öffnenden Fenster cmd ein. Bestätigt die Eingabe mit Enter und es öffnet sich die Eingabeaufforderung. Dort gebt ihr ipconfig /flushdns und bestätigt erneut mit Enter. Router neustarten : Eine unkomplizierte Maßnahme, die bei Verbindungsproblemen oft hilft.

: Eine unkomplizierte Maßnahme, die bei Verbindungsproblemen oft hilft. Custom Playlist nutzen: In einer Reddit-Diskussion kam der Vorschlag auf, bei der Match-Suche die Option Custom Playlist zu nutzen. So findet ihr offenbar weitaus einfacher ein Spiel.

In einer Reddit-Diskussion kam der Vorschlag auf, bei der Match-Suche die Option zu nutzen. So findet ihr offenbar weitaus einfacher ein Spiel. VPN nutzen: Falls alles nicht hilft, könnt ihr mit euch mithilfe eines VPN über eine andere Region mit dem Spiel verbinden.

Da die geschlossene Beta bereits am 23. April vorbei ist, ist es gut möglich, dass es bis dahin kein größeres Update mehr gibt. Der Verbindungsfehler wird deshalb wohl kaum noch in Angriff genommen werden, und ihr müsst euch mit vorübergehenden Lösungen zufriedengeben.

Habt ihr bereits einen Platz in der geschlossenen Beta von XDefiant bekommen? Wie gefällt euch der Shooter bisher und wurdet ihr von Bugs meist verschont? Oder wartet ihr lieber bis zum Release, um das Spiel auszuprobieren? Schreibt es gerne in die Kommentare!