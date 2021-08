XDefiant: Ubisoft will, dass Tester ihre Vorhänge zuziehen

Wer Ubisofts kommenden Multiplayer-Shooter XDefiant testen möchte, muss offenbar eine sehr strenge Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnen und sich natürlich auch daran halten, um nicht den Vorabzugang zu verlieren. Einige der ans Tageslicht gekommenen Klauseln sind aber fast schon als kurios zu bezeichnen.

Die Schotten müssen dichtgemacht werden

Eine NDA ist grundsätzlich nichts Ungewöhnliches, wenn es um das Testen kommender Spiele im Rahmen einer Alpha oder Beta geht. Doch bei XDefiant scheint Ubisoft besonders darauf bedacht zu sein, neugierige Augen vom Spielgeschehen fernzuhalten.

Die Website MP1st will in den Besitz des besagten NDAs gekommen sein und bringt etwas Licht ins Dunkel. Das wohl kurioseste Element in der Vereinbarung betrifft nämlich die Lichtverhältnisse im Raum. Während einer Session müssen Tester demnach sogar ihre Vorhänge zuziehen, damit auch von draußen niemand einen Blick erhaschen kann.

Das NDA soll sich zu diesem Punkt folgendermaßen ausdrücken:

"Wenn ich an dem Test teilnehme und mich in einem Raum mit einem Fenster befinde, werde ich die Vorhänge geschlossen halten."

Zumindest Tiere sind erlaubt

Doch wer jetzt denkt, dass das schon alles war, wird eines Besseren belehrt. Denn die Tester müssen nicht nur aufs Tageslicht verzichten, sondern leider auch auf Gesellschaft, die über das geliebte Haustier hinausgeht. Ein weiterer Punkt soll sich demnach so lesen:

"»ch nehme alleine an dem Test teil: Ich werde niemanden einladen (Familienmitglieder eingeschlossen), der Session beizuwohnen."

Dieser Punkt ist aber schon verständlicher und in vielen NDAs vertreten. Immerhin könnte es zum Beispiel passieren, dass ein Freund, der dem Testspiel beiwohnt, das Spektakel mit seinem Smartphone festhält oder Ähnliches.

