XIII: Remake des Desaster-Remakes ist da und die Steam-Reviews drehen sich komplett

XIII aus dem Jahr 2003 gilt als wahrer Kult-Shooter, der seinerzeit mit ausgefallener Cel-Shading-Optik und spannender Story beeindrucken konnte und seine Fans mit einem riesigen Cliffhanger am Ende in den Wahnsinn trieb. Das Remake aus dem Jahr 2020 war hingegen nicht weniger als eine Vollkatastrophe.

Nachdem sich Microids kurz nach dessen Release offiziell bei den Fans entschuldigt hatte, gab der Publisher ein Remake des Remakes in Auftrag. Seit Dienstag, dem 13. September 2022 ist dieses nun auf Steam spielbar - und den Fans gefällt es.

Das erste Remake von XIII hatte 2020 mit massiven Problemen zu kämpfen: Die Spieler beschwerten sich über schlechte KI, Bugs, fehlenden Multiplayer und einen Grafikstil, der den kultigen Cel-Shading-Look des Originals hinter sich ließ.

Das Re-Remake, das diese Woche erschienen ist, geht die größten Kritikpunkte an: Zunächst einmal ähnelt der Grafikstil jetzt mehr dem typischen Comic-Stil von früher, wie im Trailer zu sehen ist:

Das Update führt auch den Online-Multiplayer wieder ein, der im Originalspiel enthalten war, aber im Remake fehlte. Außerdem hat das Update die KI verbessert, das HUD überarbeitet und das Sounddesign des Remakes aufpoliert.

Falls ihr 2020 bereits zugeschlagen habt, müsst ihr das Remake nicht noch einmal kaufen: Das Remake des Remakes ist ein kostenloses Update, welches die verhunzte Version komplett ersetzt.

Auch wenn das Remake mit lediglich 18 Prozent positiven Steam Reviews aktuell immer noch zu den schlechtesten Spielen nach User-Wertung gehört, wendet sich das Blatt so langsam.

Nach der Veröffentlichung des Re-Remakes fallen immerhin ganze 86 Prozent der Steam-Wertungen positiv aus. Spieler freuen sich über ein deutlich besseres Spielerlebnis.

Das sagen die Steam-Spieler:

Cr4ik:

Jetzt besser und absolut spielbar. Der Klassiker in einem neuen Stil <3

Starbuck: