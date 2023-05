Diablo 4: Seid ihr fit für den Start? YouTuber fasst die 60 wichtigsten Begriffe zusammen

»Brennend« ist nur einer von zahlreichen Fachbegriffen, die ihr für das optimale Diablo 4 Erlebnis einordnen können solltet.

Auch wenn Diablo 4 nicht unbedingt als ganz oben auf Listen der komplexesten Videospiele aller Zeiten auftaucht, braucht es doch einiges an Expertise, um die Welt bis ins letzte Detail zu begreifen. Stichwort: Easy to learn, hard to master .

Der für seinen Diablo-Content bekannte Youtuber Rhykker erklärt in einem neuen Video deshalb 60 wichtige Begriffe aus dem Gameplay. Dabei handelt es sich vor allem um Bezeichnungen, die ihr unter Items oder in Skillbeschreibungen wiederfindet. Zum Beispiel, was Diablo 4 genau unter Schadensreduzierung, Glückstreffern oder Angriffsgeschwindigkeit versteht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Allerdings müssen wir an dieser Stelle auf einen Wermutstropfen hinweisen: Rhykker ist ein amerikanischer Youtuber, das Video ist demnach komplett auf Englisch. Ihr solltet also die Welt- und Internetsprache halbwegs verstehen können, um dem doch recht komplexen Inhalt folgen zu können.

Tipp: Sollte euch Rhykker zu schnell sprechen, könnt ihr auf Youtube die Geschwindigkeit herabsetzen - Zahnrad unter dem Videofenster: Wiedergabegeschwindigkeit.

Auf Deutsch erklären wir euch all diese Begriffe und noch viel, viel mehr in unserem Riesen-Sonderheft zu Diablo 4. So seid ihr perfekt auf eure persönliche Hatz durch Sanktuario vorbereitet.

60 Begriffe, von Angriffskraft bis Willenskraft

Die Diablo-Fachtermini geht dabei von sehr grundsätzlichen Begriffen bis zu sehr konkreten Eigenheiten von Blizzards ARPG-Hit, zum Beispiel: Was genau wird unter einem Level oder Rüstung verstanden? Oder wie sind speziellere Konzepte (wie benommen oder verwundbar ) eingebettet, wann genau gilt ein Charakter als gesund und welche Folgen hat das für euch im Kampf gegen Dämonen und Untote?

1:08 Diablo 4 zeigt im neuen Live-Action-Trailer, wie cool das Spiel als Film aussehen würde

Anbei erklären wir einige interessante Beispiele, sodass ihr eine Idee bekommt, was euch bei Rhykker auf Englisch und in unserem Sonderheft auf Deutsch erwartet.

Level : Mit jedem Level erhöht sich euer Leben, die Core Stats (Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz und Willenskraft) steigen an und ihr bekommt bis 50 einen Skillpunkt, ab 51 bekommt ihr bis Level 100 jeweils vier Paragonpunkte.

: Mit jedem Level erhöht sich euer Leben, die Core Stats (Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz und Willenskraft) steigen an und ihr bekommt bis 50 einen Skillpunkt, ab 51 bekommt ihr bis Level 100 jeweils vier Paragonpunkte. Rüstung : Bekommt ihr primär von euren verschiedenen Rüstungsteilen und reduziert erlittenen physischen und in verringertem Maße nicht-physischen Schaden (Feuer, Eis, etc.). Je höher das Welttier (vereinfacht: Schwierigkeitsgrad) ist, desto weniger nützt Rüstung gegen nicht-physische Schadensarten. Ihr bracht also zunehmend mehr Resistenzen.

: Bekommt ihr primär von euren verschiedenen Rüstungsteilen und reduziert erlittenen physischen und in verringertem Maße nicht-physischen Schaden (Feuer, Eis, etc.). Je höher das Welttier (vereinfacht: Schwierigkeitsgrad) ist, desto weniger nützt Rüstung gegen nicht-physische Schadensarten. Ihr bracht also zunehmend mehr Resistenzen. gestählt : Charaktere erleiden zehn Prozent weniger Schaden

: Charaktere erleiden zehn Prozent weniger Schaden benommen : Sind Gegner benommen, können sie sich bewegen, aber weder angreifen noch Fähigkeiten benutzen.

: Sind Gegner benommen, können sie sich bewegen, aber weder angreifen noch Fähigkeiten benutzen. gesund : Ihr oder Gegner, die mehr als 80 Prozent ihres maximalen Lebenswertes besitzen. Manche Skills verursachen mehr Schaden an Gegner, die als gesund gelten. Der Gegenpol zu gesund ist verletzt . Auch hier gibt es speziell darauf abzielende Fähigkeiten.

: Ihr oder Gegner, die mehr als 80 Prozent ihres maximalen Lebenswertes besitzen. Manche Skills verursachen mehr Schaden an Gegner, die als gesund gelten. Der Gegenpol zu ist . Auch hier gibt es speziell darauf abzielende Fähigkeiten. verwundbar : Gegner, die durch Skills oder anderes verwundbar gemacht worden sind, erleiden 20 Prozent mehr Schaden.

: Gegner, die durch Skills oder anderes verwundbar gemacht worden sind, erleiden 20 Prozent mehr Schaden. unaufhaltsam: Wird euer Charakter unaufhaltsam, werden alle Kontrollverlusteffekte von ihm entfernt und kein neuer kann auf ihm wirken.

Klage gegen Activision Blizzard Activision Blizzard sieht sich aktuell einer Klage wegen Sexismus und ungleicher Behandlung von weiblichen Mitarbeitern ausgesetzt. Falls die Missstände für eure Kaufentscheidung eine Rolle spielen, haben wir für euch alle Infos zur Sexismus-Klage in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. Unsere Haltung und Konsequenzen zu den Vorgängen könnt ihr in einem Leitartikel zum Blizzard-Skandal von GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge nachlesen.

Nun mal Hand aufs Herz! Wie viele der im Video erklärten Begriffe hättet ihr spontan selbst samt Beschreibung runterrattern können? Nur ein paar? Die Hälfte oder sogar alle? Oder sind euch die Feinheiten des Gameplays ohnehin recht egal, da ihr erstmal einfach nur drauflos spielt? Schreibt uns eure Gedanken, Pläne und Meinung dazu gern in die Kommentare!