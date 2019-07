Die Überraschung ist gelungen: Nicht nur, dass sich Zack Snyder, Regisseur der DCEU-Filme Man of Steel, Batman v Superman und Justice League, nach einer kurzen Auszeit wieder zurückmeldet. Nun soll er für Netflix eine Anime-Serie entwickeln - über die nordische Mythologie.

Viel ist über die Produktion noch nicht bekannt. Es gibt weder einen Titel, noch einen Release-Termin oder weitere Details zur Handlung. In der Netflix-Ankündigung heißt es nur, dass »ikonische Charaktere der nordischen Mythologie in Snyders unnachahmlichen Stil zum Leben erweckt werden«.

Nordische Mythologie als Anime-Serie

Die nordische Mythologie wurde schon vielfach in Filmen oder TV-Serien aufgegriffen. Mit der neuen Anime-Serie dürfen wir uns möglicherweise auf bekannte Wikinger-Geschichten freuen, ebenso auf nordische Götter-Sagen über den Kriegsgott Odin oder gar den Donnergott Thor mit seinem Hammer Mjölnir, der ja bekannterweise schon Einzug in die Marvel Comics erhielt.

Manche der Geschichten werden bereits in aktuellen Serien wie American Gods oder Vikings behandelt, nicht zu vergessen das MCU. Auch diverse Spiele gibt es dazu. Man darf also gespannt sein, wie Zack Snyders Version aussehen wird.

Zunächst kommt Snyders Zombie-Film Army of the Dead

Neben Snyder ist der bekannte Storyboard-Künstler Jay Oliva an der Netflix-Produktion maßgeblich beteiligt. Gemeinsam haben die beiden schon für 300: Rise of an Empire zusammen gearbeitet, neben vielen weiteren Produktionen. Für die geplante Anime-Serie wird Oliva nun als Showrunner, Regisseur und Produzent fungieren.

Doch zuvor hat der Regisseur Zack Snyder mit der Fertigstellung seines seit längerem geplanten Zombie-Film Army of the Dead noch alle Hände voll zu tun, der ebenfalls auf Netflix gezeigt wird. Anscheinend hat den Verantwortlichen vom Streaming-Dienst seine Arbeit so gut gefallen, dass sie den Filmemacher für ein weiteres Projekt begeistern konnten.