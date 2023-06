Zehnjähriger trifft sein E-Sport-Idol in Apex Legends - und rettet ihm den Hintern

ImperialHal hat in diesem Match definitiv etwas von seinen Fans zurückbekommen.

Dass Kinder und Jugendliche im E-Sport und Online-Gaming den Erwachsenen in kaum etwas nachstehen, ist wohl kein Geheimnis mehr. Schließlich haben sie meist schnellere Reflexe und mehr Zeit zum Üben. Das zeigte sich nun auch bei einem kuriosen Apex-Legends-Match des E-Sportlers ImperialHal. Dieser wurde frühzeitig niedergeschossen, jedoch führte ein zehnjähriges Teammitglied das Match im Alleingang siegreich zu Ende.

Exzellenter Skill

Der zehn Jahre alte Spieler Lilfredson ist großer Fan von ImperialHal und hatte somit großes Glück, zusammen mit ihm in eine Lobby zu geraten. Nachdem der erfolgreiche E-Sportler und das dritte Teammitglied niedergeschossen wurden, musste sich der Zehnjährige allein gegen drei Gegner behaupten - und das gleich zwei Mal in einem Match. Sein Vater ist offenbar sehr stolz auf ihn und hat das finale Gefecht für ihn auf Twitter gepostet:

Interessant ist, wie ruhig der Junge während der gesamten Zeit geblieben ist. Selbst nachdem sein Team den Sieg nach Hause geholt hat, freute er sich zwar, jedoch eher dezent. Man kann nur spekulieren, ob er vor seinem Superstar einfach cool bleiben wollte, sehr aufgeregt war, sich an das Gewinnen gewöhnt hat oder einfach nur ein bescheidener Sieger ist. Aus dem Tweet geht außerdem hervor, dass ein weiterer Traum des Jungen sei, einmal zusammen mit dem Streamer Verhulst eine Runde Apex zu spielen.

Tatsächlich handelt es sich hierbei nicht um den einzigen Fall, bei dem ein Kind eine unglaubliche Leistung im Online-Gaming erreicht. Zum Beispiel hat der 14-Jährige Spieler Darxcio Rang 1 im Multiplayer-Shooter Valorant erreicht. Weitere interessante Beiträge zum Thema Apex Legends und E-Sport findet ihr hier:

