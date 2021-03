Valheims coolste Bauten: Star Wars, Skyrim, Herr der Ringe und mehr

Was die Community von Minecraft über Jahre nahezu perfektionierte, wird jetzt offenbar in Valheim fortgesetzt: Die Rede ist von beeindruckenden Gebäuden, die Spieler in mühsamer Kleinarbeit aus dem Boden stampfen. Dabei geht es nicht nur um riesige Langhäuser, für die jeder Wikinger seine beste Axt opfern würde, sondern auch um Nachbauten aus Star Wars, Skyrim und anderen großen Marken.

Um zu zeigen, wie unfassbar detailverliebt und beeindruckend gebaut werden kann, stellen wir euch eine Auswahl beeindruckender Gebäude aus Valheim vor.

Ein Haus, in dem es sich leben lässt

Den Anfang bildet ein Haus, welches in dieser Liste fast noch als gewöhnlich gelten dürfte. Trotzdem sehr schön anzusehen: Der Reddit-Nutzer Etionz88 baute für sich und seine Freunde ein Gebäude, in der mehr als genug Platz für gesellige Wikinger-Abende ist.

Eine riesige Halle verbindet die beiden Quasi-Flügel des Hauses miteinander, in der gekocht, geschlafen und gewerkelt wird. Darüber hinaus ist der gesamte Bau mit eigens erbeuteten Ressourcen entstanden und nicht mit der Hilfe von Admin-Befehlen.

Wer nachvollziehen will, wie das Haus entstanden ist, findet in einem ausführlichen Youtube-Video die genaue Bauanleitung. Allerdings benötigt ihr dafür jede Menge Holz.

Der Millennium Falke aus Star Wars

Mit über 16.300 Upvotes und unzähligen Sub-Reddit-Auszeichnungen darf natürlich der hölzerne Nachbau des Millenium Falken aus Star Wars in dieser Liste nicht fehlen. Reddit-Nutzer Colonel-James-Parker leistete ganze Arbeit, die sich in unzähligen Details widerspiegelt.

Nicht nur das Äußere mitsamt Antrieb stimmt, sondern auch der Innenraum wurde (soweit Valheim es zulässt) dem Original nachempfunden. Der Nachteil? Ein solch großes Gebäude zieht kräftig an der Performance.

Portalraum? Portalbaum!

Mit Portalen reist ihr in Valheim schnell von A nach B, solange ihr keine Erze im Gepäck habt. Irgendwann habt ihr jedoch so viele Portale, dass es unbedingt einen eigenen Raum dafür benötigt. Oder gleich einen ganzen Baum, wie es der Spieler Necrotex_ umsetzte.

Für sich und seine Freunde baute er einen beeindruckenden Portal-Baum, an dessen Spitze die jeweiligen Durchgänge befestigt sind. Das macht auf jeden Fall einiges her.

Holz und Steine für ein ganzes Dorf

Einzelne Gebäude sind schon beeindruckend, aber ein ganzes Dorf noch mehr. Nach über 200 Stunden hatte der Reddit-Nutzer _-GHO5T- seine Siedlung soweit fertig, dass sie präsentierbar war - in beeindruckender Art und Weise.

Das Dorf besteht aus mehreren Gebäuden, Tierställen, Feldern und vielen mehr. Anders gesagt: Eivor aus Assassin's Creed: Valhalla hätte hier viel Spaß.

Skyrim in mehrfacher Ausführung

Was liegt eigentlich näher, als Orte aus Skyrim in Valheim nachzubauen? Richtig: Nicht allzu viel, weshalb mehrere Spieler auf diese Idee gekommen sind. Zu erwähnen sei hier Hoch-Hrothgar, welches wir euch bereits in einer eigenen News vorgestellt haben.

Ein anderer Spieler wiederum wagt sich an den Nachbau des Dorfes Flusswald (englisch: Riverwood), welches wohl so ziemlich jeder Skyrim-Spieler mindestens einmal gesehen hat. Außer ihr seid seltsame Umwege gegangen. Über eine Woche lang haben die Bauarbeiten gedauert:

Es geht aber noch eine Ecke größer: Weißlauf, die größere Stadt in der Nähe von Flusswald, ist ebenfalls bereits in Arbeit.

Sauron schaut in Valheim zu

Da wo Skyrim aufhört, geht es bei Der Herr der Ringe direkt weiter. Die Welt von Autor J.R.R. Tolkien ist vor Valheim keineswegs sicher - und so schaffte es auch Saurons Turm direkt in die Survival-Welt des Entwicklers Iron Gate.

Das gesamte Gebäude besteht aus massiven Stein und bietet sogar ein leuchtendes Auge. Für die Umsetzung benötigte es in diesem Falle jedoch die Unterstützung von zwei Mods, die das Bauen von Valheim erweitern. Mehr dazu erfahrt ihr auf Nexusmods, auf der sogar der Speicherstand zum Download bereit steht.

Der Reddit-Nutzer mega_rad_man ließ sich ebenfalls von Der Herr der Ringe inspirieren. In seinem Falle erinnert seine Burg wissentlich an die Festung Minas Tirith.

Brot und Spiele im Kolosseum

Was bislang in dieser Liste fehlt, ist ein Platz für spektakuläre Schaukämpfe. Schließlich gibt es durchaus kreative Möglichkeiten für PvP-Zeitvertreib in Valheim. Da passt es natürlich, dass MichTheViech auf Reddit von Odin den Befehl bekommen hat, ein Kolosseum zu bauen.

In eine ähnliche Richtung geht es für WolfgardV, der das römische Kolosseum in Originalgröße nachbauen möchte. Noch gibt es dabei aber ein paar Hindernisse, die eventuell ein paar Mods umgehen können.

Die Aussicht vom Wald genießen

Nachbauten sind die eine Seite, originelle Ideen die andere Seite. Der Reddit-Nutzer Fyxate hatte in dem Fall den Einfall, sein Haus auf einem Hügel mitsamt Wald zu bauen. Die Aussicht am frühen Morgen dürfte wohl bezaubernd ausfallen.

Außer Konkurrenz: Eine Sonnenuhr

Nicht groß, aber dafür nützlich und einen Blick wert ist die Sonnenuhr von Reddit-Nutzer HipHopHuman. Die dient nämlich nicht nur zur Zierde, sondern funktioniert tatsächlich. Da es im Spiel sonst keine direkte Zeitanzeige gibt, ein definitiv praktischer Bau, um etwaige Abenteuer planen zu können.

Natürlich ist hier noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Valheim ist schließlich erst wenige Wochen alt und die Kreativität der Spieler kennt jetzt schon kaum Grenzen. Zum Glück haben die Entwickler bereits Pläne für die Zukunft, wie sie uns im Plus-Interview verraten:

Wer angesichts solch riesiger Bauten denkt, er benötige dafür zwingend Mitspieler, den können wir ein wenig beruhigen. Auch für Solo-Spieler sind mächtigen Burgen möglich, sofern ihr genügend Zeit mitbringt.