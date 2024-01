Nach 1.855 Spielstunden hat ein Zelda-Fan endlich die Antwort auf eine verdammt unwichtige Frage

Irrlichter sind klein, blau und in Tears of the Kingdom meist unwichtig.

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es einfach unfassbar viel zu tun: Bokblins verhauen, Schreine abklappern, Raumschiffe bauen, auf Drachen reiten und sie währenddessen mit Pfeilen beschießen, Hunde über Umwege streicheln und Irrlichter sammeln - Moment, Irr-was?

Hand aufs Herz: Würdet ihr bei Irrlichtern erstmal in euren Erinnerungen graben müssen, wärt ihr wohl nicht die Einzigen. Diese kleinen blauen Flammen tummeln sich im Untergrund von Hyrule zwar zuhauf, wirklich wichtig sind sie bis auf wenige Ausnahmen aber nicht.

Dennoch hat ein Spieler sechs Monate lang nur Irrlichter gesammelt. Warum? Gut, dass ihr fragt!

Wenn brennende Neugier jede Mühe wert ist

Wie die Website Automaton-Media berichtet, hat sich ein Spieler offenbar eines Tages die dringliche Frage gestellt: Was ist eigentlich das Maximum an Irrlichtern, das in Links Taschen passt?

Das war der Beginn einer höchst monotonen Plackerei, in der sich der Fan dumm und dusslig gefarmt hat. Von Juni bis Dezember 2023 dauerte das Unterfangen - oder in nackten Zahlen: 1.855 Spielstunden benötigte er, um eine Antwort auf seine dringliche Frage zu erhalten.

Keine Sorge, ihr müsst nicht so lange auf die Auflösung warten, hier ist sie: 999.999 Irrlichter kann Link sammeln, danach ist Schluss.

Diese Route ist der Zelda-Masochist jeden Tag mehrfach abgelaufen. (Quelle: X / User: MH_1225_squallr)

Der praktische Nebeneffekt: Wenn ihr euch nun selbst das Ziel gesetzt habt, die 999.999 Irrlichter zu sammeln, hat der wackere Fan sogar Profi-Tipps samt vorgefertigter Routen für euch auf X (ehemals Twitter) zur Verfügung gestellt.

Was machen mit all den Irrlichtern?

Abschließend bringen wir noch Licht ins Dunkel, was ihr mit all den verlorenen Seelen eigentlich in Tears of the Kingdom machen könnt. Viel ist es nicht, aber ihr könnt immerhin einige Items dafür eintauschen.

Wo? An der Oberfläche im Spähposten bei der Magierstatue neben dem NPC Josha, nachdem sie sich zu Purahs Haus verzogen hat.

Was? Folgende Items könnt ihr von der Magierstatue für Irrlichter erhalten:

Finsterklumpen: 10 Irrlichter

Irrknospe: 16 Irrlichter

Qualmerling: 16 Irrlichter

Donnerblume: 16 Irrlichter

Dunkelgewand: 150 Irrlichter

Dunkelhose: 200 Irrlichter

Gewand der Finsternis: 150 Irrlichter

Ihr seht schon: Ein paar hundert Irrlichter reichen für einen normalen Spieldurchgang absolut aus. Ihr könnt euch in den kommenden sechs Monate also etwas Wichtigerem widmen – anderen Spielen zum Beispiel. Welchen? Wie wäre es denn mit diesen:

Habt ihr euch in Tears of the Kingdom auch schon mal dabei erwischt, wie ihr einer im Grunde genommen ziemlich unwichtigen Frage nachgegangen seid? Gehört ihr etwa auch zu den leidenschaftlichen Irrlicht-Sammlern? Wie viele der kleinen blauen Geister habt ihr bislang schätzungsweise gesammelt und wofür habt ihr sie eingetauscht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!