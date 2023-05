Zelda: Tears of the Kingdom - Jemand hat einen TIE Fighter gebaut und ja: Der fliegt

Mit dieser Baukonstruktion macht das Reisen durch die Luft besonders viel Spaß.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist aufgrund seiner interessanten, kreativen und teilweise schier unglaublichen Bauwerke immer wieder in aller Munde. Die Twitter-Nutzerin Tara Clay hat nun ein architektonisches Meisterwerk erschaffen, das besonders Star-Wars-Fans begeistern wird.

Was hat sie gebaut?

Wie ihr vermutlich schon in der Artikel-Überschrift gelesen habt, hat Tara in TotK tatsächlich einen TIE Fighter gezimmert. Dieser sieht nicht nur schick aus, sondern kann auch noch fliegen. Link muss nur ins Cockpit klettern und schon kann der Flieger abheben.

Für den Einsatz in den unendlichen Weiten des Alls ist er leider trotzdem nicht geeignet. Doch das liegt nicht an der begrenzten Leistung der Switch oder der Tatsache, dass Link im Vakuum des Weltraums einfach platzen würde. Bis dahin kommt das Raumschiff nämlich gar nicht.

Leider verbraucht der TIE Fighter sehr viel der begrenzten Sonau-Energie, sodass er nicht mal eine halbe Minute fliegen kann, bevor ihm die Energie ausgeht. Um eine der unwegsam platzierten Himmelsinseln zu erreichen, reicht er aber allemal. Und ohnehin, ein Sportwagen kann schließlich auch nicht ins All fliegen, oder? Also!

Der TIE-Fighter ist tatsächlich aber nicht das einzige Fahrzeug aus Star Wars, das in TotK umgesetzt wurde. Fans bauten vor einiger Zeit bereits einen funktionierenden Podracer. Hier findet ihr weitere interessante Artikel zu Zelda: Tears of the Kingdom:

Was haltet ihr von dem TIE Fighter? Habt ihr in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom schon ähnliche Fahrzeuge gebaut? Benutzt ihr das Feature überhaupt mehr als unbedingt nötig? Seid ihr eher Team TIE Fighter oder doch eher Team Podracer? Eure Meinungen und Erfahrungen würden uns wirklich sehr interessieren, also schreibt sie doch gerne in die Kommentare!