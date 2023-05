Zelda: Tears of the Kingdom - Eine 4 Meter lange Mistgabel lässt gerade über 30.000 Fans jubeln

Dieses Gartengerät begeistert Fans. (Bild: CIsForCorn/Reddit)

Auf Reddit begeistert gerade ein Screenshot aus The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom die Community. Und was man auf dem Bild sieht, ist so simpel und skurril, dass es eine Menge Spieler begeistert.

Link hat nämlich eine viel zu lange Mischung aus Hacke und Mistgabel auf dem Rücken - aber seht selbst:

Link zum Reddit-Inhalt

Das Ganze ist kein Bug, sondern das Ergebnis des vielleicht coolsten neuen Features im Nachfolger zu Breath of the Wild. Ihr könnt jetzt nämlich beinahe alles in bester Garrys-Mod-Manier mit der Fusionieren-Funktion zusammendübeln.

Offenbar ist die bizarre Kombination, die mit dem Titel Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst versehen wurde, genau nach dem Humor der Reddit-User - denn der Ersteller hat damit über 34.000 Upvotes und 1.500 Kommentare sammeln können.

So richtig witzig wird der Beitrag aber erst durch die vielen Kommentare, etwa Ich liebe es, von der nächsten Postleitzahl aus anzugreifen oder Ich finde es toll, dass eine von Links neuen Fähigkeiten Klebeband ist.

Wo man in Tears of the Kingdom beeindruckende Bauten und Maschinen erschaffen kann, sind eben manchmal die simplen Ideen die lustigsten.

Kombinieren-Feature ist mehr als ein Meme

Mit dem neuen Feature könnt ihr wirklich coole und nützliche Sachen bauen, eure Kreativität wird hier in vielen Fällen belohnt.

Eine der einfachsten und nützlichsten Combos ist etwa, dass ihr Waffen haltbarer machen könnt, indem ihr einfach einen stinknormalen Felsen an sie dranklebt - und schon ist einer der größten Nerv-Faktoren für viele Spieler beseitigt.

Eine weitere coole Combo ist, dass man einen Förderwagen an seinen Schild montieren und sich so ein Skateboard bauen kann. In folgendem Video könnt ihr sehen, dass man damit sogar auf Schienen grinden kann:

Link zum YouTube-Inhalt

Falls ihr etwas noch verrückteres sehen wollt: Spieler haben mittlerweile sogar voll funktionsfähige Mechs zusammengebaut, die sich sogar steuern lassen und mit Lasern um sich schießen können:

Link zum YouTube-Inhalt

Es wird sicherlich spannend mitanzusehen sein, was die Community noch aus dem neuen Vorzeige-Feature herausholen kann. Habt ihr vielleicht schon Ideen, was man sonst noch so neben Mechs, Skateboards und überdimensionierten Gartengeräten bauen kann? Oder habt ihr schon coole Combos gefunden? Dann teilt sie doch in den Kommentaren.