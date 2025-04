Zerstörung kehrt in Battlefield 7 im großen Stil zurück - neue Details und Gameplay verraten mehr

Battlefield 2042 hat nicht viel Zerstörung zugelassen, das soll sich jetzt mit dem nächsten Teil ändern.

Seit Spieler in Bad Company die ganze Map in Schutt und Asche legen konnten, ist die Umgebungszerstörung ein absolutes Markenzeichen von Battlefield. 2042 hat (nicht nur in dieser Hinsicht) einige Veteranen jedoch enttäuscht. Mit dem siebten Teil der Shooter-Reihe soll aber wieder kaum eine Wand sicher sein.

Damit Battlefield 7 keine bösen Überraschungen bereithält, ist Dice aktuell recht offen in der Entwicklung und hält die Fans mit Community Updates auf dem Laufenden. Im Zuge dessen gibt’s jetzt neue Infos, wie die Zerstörung genau ablaufen wird.

Auf Reddit haben die Macher nicht nur über ihre Design-Philosophie für die Zerstörung gesprochen, sondern auch einen kurzen Beispiel-Clip veröffentlicht:

Das wissen wir nun über die Zerstörung

Was kann zerstört werden? Es wird offenbar nicht-zerstörbare Objekte in Battlefield 7 geben, ihr könnt also nicht die gesamte Map platt machen. Aktuell arbeiten die Entwickler nämlich daran, wie man erkennt, ob die Umgebung nun zerstörbar ist oder nicht.

Wie kann etwas zerstört werden? Das hängt vom Material des Objekts ab. Große Explosionen machen natürlich beträchtlichen Schaden, aber auch kleine Projektile können zum Zerfall beitragen. Bevor eine Wand oder etwas ähnliches in sich zusammenkracht, sind auch bereits erste Risse und andere Schäden zu erkennen.

Verschiedene Oberflächentypen werden nun auch visuell degradiert, bevor sie durch anhaltenden Oberflächenschaden zusammenbrechen. Gebäude haben einen Kern, ähnlich wie ein Apfel. Wenn Gebäude anfangen, zusammenzubrechen, wird ihr Kern freigelegt, während zerstörte Teile Schutt und Trümmer auf dem Boden um sie herum erzeugen.

Im Clip ist das gut zu erkennen: Die Außenwand wird zerstört, während der Kern bestehen bleibt. Über den Schutt kann der Spieler direkt das Gebäude betreten und findet einen Weg hinein.

Das führt auch gleich zu den Vorteilen, die die Zerstörung bietet - abgesehen davon, dass es cool aussieht. Die taktische Komponente soll nämlich nicht zu kurz kommen.

So bleibt der Schutt liegen, der zusätzliche Deckung bieten kann. Aber natürlich entstehen auch neue, potenziell kürzere Wege in Gebäude, die einen Vorteil bieten können. Gegner zu überraschen und zu flankieren, wird dadurch sicherlich oft leichter sein.

Fans sind optimistisch

Viele Battlefield-Spieler haben den letzten Ableger nicht vergessen und bewahren eine gewisse Portion Skepsis. Aber dennoch: Selbst die kritischsten Fans geben offenbar zu, dass die bisherigen Informationen und Gameplay-Schnipsel durchaus gut aussehen.

So schreibt Shartem1s:

»Das hier ist ein wirklich gutes Zeichen. 2042 hatte null Transparenz, sodass wir nicht einmal die Chance hatten, ihnen zu sagen, dass alles Mist ist. Dass jetzt so das Feedback aus der Community eingeholt wird und wie sie es einbauen wollen, hat mich definitiv wieder in die Nähe des Hype-Levels zwischen BF3, BF4 und BF1 gebracht. Ich bin aufgrund der letzten zwei schlechten BF-Titel noch nicht ganz wieder an Bord. Aber ich bin jetzt definitiv näher am Optimismus als am Pessimismus.«

Capt_Kilgore will sicher gehen, dass nicht die ganze Map in wenigen Minuten brach liegt:

Macht die Zerstörung nicht zu einfach oder simpel. Gebt den Steinwänden etwas Zeit und mehrere Schüsse/Explosionen, bevor sie komplett zusammenbrechen. [...] Ich liebe aber, was ich bisher sehe.

Hotel_Coffee fasst sich deutlich kürzer, aber nicht weniger aussagekräftig: Ja, ja und noch mehr ja.

Wann genau Battlefield 7 erscheint - und ob es dann überhaupt Battlefield 7 heißen wird - ist noch nicht ganz klar. Vermutlich erscheint der Shooter zwischen Ende 2025 und Anfang 2026, einen offiziellen Release gibt es aber noch nicht. Ein etwas späterer Start wäre aber denkbar, um nicht zur gleichen Zeit wie GTA 6 zu erscheinen. Jedoch wird da auch über eine Verschiebung gemunkelt, was üble Folgen für andere Studios hätte. Mehr dazu im obigen Artikel.