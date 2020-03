Zombies in Division 2? Was die Infos zu Season 1 bereits verraten

Die Welt im Loot-Shooter The Division 2 ist weitestgehend im Chaos versunken, aber im Gegensatz zu vielen anderen postapokalyptischen Szenarien ausnahmsweise mal ohne Zombies. Zumindest bis jetzt. Im Koop-Shooter haben Terroristen eine Biowaffe entwickelt, die eine tödliche Krankheit auslöst, woraufhin im ersten Spiel New York und in Teil 2 Washington DC in Anarchie abdriftet.

Im Rahmen des neuen Season-Modells, das mit dem DLC Warlords of New York vorgestellt wurde, kommt demnächst aber ein optionales Event in die Spielwelt, das stark nach einer Form von Zombies klingt. Das Event »Reanimated« soll vom 5. bis 11. Mai 2020 laufen.

Woher stammen die Infos?

Einem Spieler auf Reddit ist ein entsprechendes Banner in Division 2 aufgefallen, das auf ein Event namens Reanimated, zu deutsch »wiederbelebt«, verweist. Auch im offiziellen Ubisoft-Blog findet sich die Ankündigung.

Ingame liest man folgenden Beschreibungstext:

"Neue Gegner-Technologie verursacht, dass Feinde nach dem Tod wiederbelebt werden. Die einzige Möglichkeit, die Wiederbelebung aufzuhalten, ist die Gehirnantwort per Kopfschuss zu unterbrechen. Nehmt teil, um Belohnungen zu erhalten."

Also wenn das nicht eine etwas abgewandelte Form von Zombies in Division 2 bedeutet, dann wissen wir auch nicht.

Kein Zombie-Zwang: Wer keine Lust auf Zombies hat, kann das Event übrigens auch beiseite lassen, wie die Formulierung »opt-in« nahelegt. Ihr müsst also aktiv am Zombie-Event in Division 2 teilnehmen, um mit den neuen Untoten in Kontakt zu kommen.

Im Test zu The Division 2: Warlords of New York haben wir festgestellt, dass der neue DLC zwar viel richtig macht, aber den neuen Inhalten im Endgame doch recht schnell die Puste ausgeht.