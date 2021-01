Ubisoft startet Tom Clancy-Sale: Division, Ghost Recon und Co. reduziert

Ubisoft veranstaltet derzeit eine Aktion rund um sämtliche Titel, die sie unter dem Tom-Clancy-Label veröffentlichten. Nicht nur könnt ihr Ghost Recon: Breakpoint am Wochenende kostenlos ausprobieren, auch sind viele Spiele bis zum 28. Januar 2021 lang im Preis reduziert.

Übers Wochenende kostenlos

Noch bis zum 24. Januar 2021 könnt ihr den Loot-Shooter Ghost Recon: Breakpoint kostenlos ausprobieren. In dem startete erst jüngst das Event Operation Amber Sky, in dem ihr zusammen mit einigen der Operator aus Rainbow Six: Siege Missionen erfüllen müsst.

Komplettes Spiel gratis: In Sachen Content seid ihr nicht eingeschränkt. Es ist das komplette Spiel kostenlos verfügbar. Auch eine Levelbegrenzung oder ähnliches gibt es nicht.

Fortschritt bleibt erhalten: Euren Fortschritt vom Free Weekend verliert ihr nicht. Wenn ihr euch in Zukunft dazu entscheidet, das Spiel zu kaufen, könnt ihr genau dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Alternativ könnt ihr euch auf das nächste kostenlose Wochenende warten und weiterspielen.

Welche Spiele ihr an diesem Wochenende noch kostenlos spielen könnt, erfahrt ihr in unserer wöchentlichen Auflistung:

Lohnen sich die Spiele?

Die neuesten Titel von Ubisoft, die es derzeit im Sale gibt, haben wir uns in der Vergangenheit bereits genauer angesehen. In den folgenden Tests gehen wir ganz genau auf ihre Stärken und Schwächen ein.

GameStar-Test zu Rainbow Six: Siege: Den Taktik-Shooter haben wir uns zuletzt im Dezember 2017 angesehen und es seinerzeit von 86 auf 89 von 100 Punkten aufgewertet. Seinerzeit fielen uns die albernen Skins, das unlogische Szenario und auch die teils detailarmen Umgebungen negativ auf.

GameStar-Test zu Division 2: Warlords of New York: Den Loot-Shooter haben wir zuletzt mit seiner Erweiterung unter die Lupe genommen und ihm 86 von 100 Pukten gegeben. Neben Grafikfehlern störten uns hier recyclte Missionen im Endgame, KI-Aussetzer und auch eine recht belanglose Geschichte.

GameStar-Test zu Ghost Recon: Breakpoint: Das jüngste Ghost Recon hätte von uns 70 Punkte bekommen, allerdings werteten wir es wegen starker technischer Probleme auf 65 ab. Neben einem mauen Endgame kritisierten wir vor allem das eintönige Design der Welt und auch der Missionen, sowie eine sehr schlechte Gegner-KI.

Ubisoft arbeitet indes bereits an weiteren Spielen. So soll mit Rainbow Six: Quarantine ein Koop-Shooter erscheinen und erst im Jahr 2021 kündigte das Studio an, an einem Star-Wars-Spiel mit einer offenen Welt zu arbeiten.

Diese Titel sind reduziert

Der Sale im Ubisoft Store läuft noch bis zum 28. Januar 2021 um 11 Uhr. Auf Steam wurde der Preis der einzelnen Titel und auch von deren DLCs nicht reduziert. Im Epic Games Store und auch bei Gamesplanet ist hingegen nur Ghost Recon: Breakpoint billiger. Ingame-Währungen sind vom Sale zudem ausgeschlossen.

Klassiker ebenfalls günstiger: Neben den moderneren Titeln sind auch die älteren Werke die unter dem Tom-Clancy-Namen veröffentlicht wurden günstiger. Darunter auch die Spiele der Splinter-Cell-Reihe sowie das Strategiespiel Endwar, das ihr komplett mit eurer Stimme steuert.

In der folgenden Tabelle nennen wir euch die derzeitigen Preise der aktuellsten im Sale verfügbaren Spiele in den unterschiedlichen Stores:

*Mitglieder der GameStar-Plus-Familie bekommen bei Gamesplanet weitere 5 Prozent Rabatt.