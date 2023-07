Zu wenig Liebe in Starfield? Dragon-Age-Autor springt Bethesda zur Seite

Klingeln hier bald die Hochzeitsglocken? Sarah Morgan ist die Chefin der Constellation-Crew.

Bethesdas nächstes großes Rollenspiel-Abenteuer Starfield ist noch gar nicht erschienen, doch schon jetzt entzünden sich an beinahe jeder bekannt werdenden Designentscheidung die Gemüter.

Nur vier Begleiter mit Romanze

Seit Todd Howard vor einigen Wochen bestätigte, dass Starfield nur vier Optionen für eine Romanze bietet, debattieren aktuell Fans, ob das angesichts der enormen Größe des Weltraum-Epos nicht ein bisschen dürftig sei.

Schließlich gäbe es bei über 1000 Planeten doch mehr als genug Möglichkeiten, sich zu verlieben. Laut Todd Howard wird euch Starfield bei eurer Partnerwahl allerdings auf die vier Begleiter der Constellation-Crew beschränken.

Hilfe vom Bioware-Autor

Nun ist Autor David Gaider, der jahrelang bei Bioware für die Geschichte der Dragon-Age-Spiele zuständig war, Bethesda zur Seite gesprungen und hat die Entscheidung verteidigt.

Auf Twitter schrieb Gaider: »Ich würde sagen, das ist eine gute Sache. Und hoffentlich spricht das für eine ›Qualität statt Quantität Denkweise‹ bei den Entwicklern, zumindest was das Erzählerische angeht.«

Weniger ist manchmal mehr

Laut Gaider sei es besser, auf wenige Romanzen zu setzen, die dafür tiefgründig und realistisch geschrieben sind, anstatt auf hunderte platte Flirts. »So etwas billiges könne ja schließlich auch keine KI schreiben.« Starfield gehe da genau den richtigen Weg.

Das macht Hoffnung, denn wenn sich einer mit guten Romanzen auskennt, dann ist das David Gaider. Als Dragon-Age-Autor verantwortete dieser bereits einige der besten Beziehungen in Videospielen. Und die zeichnen sich nicht unbedingt durch schlichte Masse aus: auch das legendäre erste Dragon Age hatte nur vier Romance-Optionen.

Wer die vier potenziellen Partner genau sind und ob euch die Romanzen in Starfield taugen, könnt ihr schon bald selbst herausfinden. Das Weltraum-Rollenspiel erscheint am 6. September 2023 für den PC und die aktuelle Xbox-Generation X/S.

Seid ihr gespannt auf Starfield und seine Romanzen? Was haltet ihr von den Beziehungen in vorherigen Bethesda-Spielen? Braucht ihr überhaupt Beziehungen in Videospielen? Schreibt uns eure Meinung zu all dem gerne in die Kommentare.