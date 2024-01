10 Jahre nach Release: Eins der beliebtesten Survival-Spiele auf Steam will 2024 Vollgas geben

Auch nach 10 Jahren ist der Survival-Hit Rust nicht zu stoppen.

Rust ist ohne Zweifel eines der erfolgreichsten Survival-Spiele auf Steam. Dieses feiert es bereits sein zehnjähriges Jubiläum und trotzdem denken die Entwickler bei Facepunch Studios gar nicht daran, mit der Weiterentwicklung aufzuhören. Im Zuge dessen haben sie eine Roadmap für 2024 veröffentlicht und eines sei gesagt, das Spiel wird bereits Anfang des Jahres deutlich komfortabler.

Die Roadmap für 2024 im Überblick

Das erste Update der Roadmap soll bereits am 1. Februar 2024 erscheinen und fügt Rucksäcke zu Rust hinzu. Das hört sich zunächst nach einer kleinen Änderung an, jedoch gestaltet es das Spiel deutlich komfortabler, da das Inventar zum aktuellen Zeitpunkt sehr limitiert ist. Ihr bekommt also deutlich mehr Handlungsfreiheit und spart ordentlich Zeit.

Doch das ist natürlich noch nicht alles. Hier seht ihr weitere angekündigte Neuerungen, die für 2024 geplant sind, jedoch noch kein genaues Veröffentlichungsdatum besitzen:

Motorräder

Neue und überarbeitete Monumente

Überarbeitetes Tutorial

Neue Waffen

Mehr einzigartige bebaubare Gebiete (zum Beispiel Canyons und Seen)

Überarbeitetes Nutzer-Interface (UI) für Server-Listen

Falls ihr zwischendurch etwas Abwechslung braucht, könnte das Auto-Survival-Spiel Pacific Drive etwas für euch sein. Es soll am 22. Februar für PC und PS5 erscheinen. Den Trailer seht ihr hier:

2:04 Das wohl innovativste Survival-Spiel seit langer Zeit enthüllt im Trailer endlich den Release

Weitere Pläne für die Zukunft

Die Entwickler merken außerdem an, dass weitere kleine Dinge für dieses Jahr geplant sind, die jedoch noch geheim sind. Über 2024 hinaus möchte man die Häfen überarbeiten, sodass zum Beispiel Transportschiffe daran anlegen können. Auch der taktischen Vorteil von Gebäuden, die im Wasser gebaut wurden, soll zukünftig verringert werden. Weiter wird auch an der Performance geschraubt. Das ist allerdings ein laufender Prozess und geschieht daher Schritt für Schritt.

Es gibt aber auch schlechte Nachrichten: Wie einige bereits wissen, wurde über mehrere Monate daran gearbeitet, Haustiere einzuführen, was allerdings vor einiger Zeit auf Eis gelegt wurde. Daran ändert sich erstmal nichts und eine Veröffentlichung 2024 ist ausgeschlossen.

Jedoch merken die Entwickler an, dass sie das Projekt nicht aus den Augen verlieren und es womöglich zu einem späteren Zeitpunkt das Tageslicht erblickt. Weitere interessante Beiträge zu anderen Survival-Spielen findet ihr hier:

Was haltet ihr von der Roadmap 2024 für Rust? Habt ihr euch schon seit längerer Zeit, Rucksäcke oder ein ähnliches Feature gewünscht? Über welche Neuerung freut ihr euch am meisten? Was wünscht ihr euch für die nächsten zehn Jahre von Rust? Was stört euch an dem Spiel? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!