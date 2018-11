The Black Masses hat sich viel vorgenommen. Eine mittelalterliche Open World will es den Spielern bieten, volle Koop-Unterstützung sowie die Möglichkeit, über 100.000 NPCs gleichzeitig und ohne Einbruch der Bildrate darzustellen. Möglich machen soll das die Crowd-Rendering-Technologie, die auch schon im Ultimate Epic Battle Simulator zum Einsatz kommt. In Aktion könnt ihr das daraus resultierende Gemetzel im folgenden Trailer sehen:

Knapp 10.000 Zombies werfen sich in den überdimensionierten Häcksler. Die Entwickler wollen damit nicht nur Performance und Masse, sondern auch ihre Dismemberment-Technologie zur Schau stellen - also die physikalisch »korrekte« Abtrennung von Zombie-Körperteilen, sobald die Klinge sie trifft.

Ihr merkt schon: The Black Masses geht es definitiv nicht um Subtilität. Bis zum Release kann sich allerdings noch sehr viel ändern, aktuell befindet sich das Spiel in einer sehr frühen Pre-Alpha. Mit der ersten spielbaren Fassung brauchen wir definitiv nicht vor 2019 zu rechnen.