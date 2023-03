349 Mods in Cyberpunk 2077: »Ich mache draus, was CD Projekt Red versprochen hat«

Ein Mod-Bündel erweitert unter anderem die Romanzen von Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 hat nach vielen Patches mehr Tiefgang und läuft deutlich geschmeidiger als in der Zeit nach dem holprigen Launch. Aber trotzdem erfüllt das Rollenspiel nicht alle Hoffnungen, die sich Fans nach den ersten Ankündigungen gemacht haben.

Die Modding-Community ist fleißig dabei, viel georderte Features nachzuliefern - zum Beispiel eine Metro, mit der V tatsächlich durch Night City gondeln kann. Diese Mod haben wir selbst für euch ausprobiert.

Ein YouTuber treibt das auf die Spitze: Er hat ein Paket aus 349 Mods installiert, die jede Menge Änderungen an Grafik und Gameplay vornehmen. Damit will er Cyberpunk 2077 laut eigener Aussage »zu dem Spiel machen, das CDPR versprochen hat«. Was steckt alles drin?

Das große Mod-Gesamtpaket

Wenn ihr Zeit habt, schaut euch das Video von Synth einfach selber an. Wir fassen euch die wichtigsten Mods unter dem Clip zusammen. Und ja, das Thumbnail ist fragwürdig.

Das ändert sich an Night City

V kann sich nun außerhalb der Hauptstory mit NPC-Freunden wie Judy treffen …

... oder in einer Bar abhängen und ein paar Kurze kippen

NPC-Händler, die vorher nur Deko waren, verkaufen V jetzt passende Ware, zum Beispiel Essen

V hat realistische Bedürfnisse wie Schlaf oder Hunger

Cyberpsychose ist jetzt eine Bedrohung für V, wenn ihr zu viele Cybermods installiert und keine Neuroblocker einnehmt

ist jetzt eine Bedrohung für V, wenn ihr zu viele Cybermods installiert und keine Neuroblocker einnehmt Alle Romanzen werden erweitert

werden erweitert V kann Aktien handeln und den Markt beeinflussen

Und viele, viele weitere Änderungen, die Kämpfe, Grafik und Umfang von Cyberpunk 2077 verbessern sollen. Die Mods, die Synth verwendet, bringen unter anderem auch ein überarbeitetes Polizei-System à la GTA. Ein paar Cop-Features hatte zwar auch CDPR nachgeliefert, aber das geht manchen Fans nicht weit genug.

Ihr findet eine Liste mit allen Mods in der Videobeschreibungvon Synth. Die Inhalte ladet ihr via Nexusmods herunter, am besten installiert ihr sie mittels Mod-Manager (wie Vortex), damit es keine Kompatibilitätsprobleme gibt. Ihr könnt euch natürlich die rauspicken, die euch am meisten zusagen. Damit seid ihr garantiert beschäftigt, bis der Story-DLC Phantom Liberty irgendwann 2023 erscheint.

Sagt euch das riesige Mod-Paket zu oder seid ihr mit der offiziellen Version von Cyberpunk 2077 nach Patch 1.6 voll zufrieden?