4.000-Euro-Gutschein von MediaMarkt gewinnen! - Plus-Gewinnspiel zum Adventskalender

2018 war ein besonderes Jahr für GameStar Plus - deshalb beenden wir es auch mit einem besonderen Weihnachtsgeschenk. Jeder Plus-User, der beim GameStar-Adventskalender an der Verlosung von Preisen im Wert von über 20.000 Euro teilnimmt, qualifiziert sich automatisch für ein zusätzliches Gewinnspiel. Wir vergeben nämlich

zur Einlösung im Online-Shop auf Mediamarkt.de. Wofür ihr die 4.000 Euro ausgebt, liegt ganz bei euch. Einen 4K-Fernseher? Einen neuen Spielerechner? Eine PlayStation 4 Pro? Ach, am besten gleich alles zusammen und noch 30 Mal Red Dead Redemption 2 obendrauf! Oder so. Ihr habt die freie Wahl aus dem gesamten Sortiment.

Okay, zugegeben: Den Wert des Gutscheins (Hatten wir schon die 4.000 Euro erwähnt?) betonen wir verdächtig oft. Wir freuen uns einfach riesig, euch einen derart hochwertigen Preis anbieten zu können.



Darum wollen wir diese Gelegenheit auch gleich nutzen, um allen Plus-Mitgliedern zu danken, die uns unterstützen und uns ermöglicht haben, GameStar Plus im Jahr 2018 massiv auszubauen. Nämlich mit einer eigenen Redaktion, die seitdem noch mehr exklusive Artikel, Videos und Podcasts für Plus-Mitglieder veröffentlicht.

Wie kann ich mitmachen?

Alles, was dafür nötig ist, ist die Plus-Mitgliedschaft sowie die einmalige Teilnahme an einem unserer Gewinnspiele aus dem Adventskalender. Wer auf GameStar.de eingeloggt ist und das Gewinnspiel-Formular ausfüllt, nimmt dann automatisch auch an der Verlosung des 4.000-Euro-Gutscheins teil. Die Beteiligung an mehreren Adventskalender-Gewinnspielen erhöht die Plus-Siegchancen natürlich nicht - wir wollen ja fair bleiben.