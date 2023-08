5 neue Steam-Hits, die mehr Aufmerksamkeit verdienen

Zu den versteckten Steam-Hits der Woche gehört ein physikbasiertes Weltraum-Spiel.

Große neue Releases ziehen oft die ganze Aufmerksamkeit auf sich, während kleine Indie-Perlen untergehen. Damit das nicht passiert, haben wir uns mal wieder durch die jüngsten Releases bei Steam gewühlt und sind fündig geworden!

Wir präsentieren euch fünf relativ unbekannte neue Spiele bei Steam, die aber bei der Community super ankommen. Diesmal mit einer physikalischer Weltraum-Simulation, edler Fechtkunst und einer Ode an befriedigendes Bewegungs-Gameplay.

Falls ihr kostenlose Spiele am Wochenende sucht, werdet ihr hier fündig:

Schnell zum Spiel (Inhaltsverzeichnis)

DeltaV: Rings of Saturn

Genre: Weltraum-Bergbau-Simulation | Release: 21. Juli 2023 | Preis: 8,19 Euro

1:16 DeltaV Rings of Saturn: Gameplay-Trailer zum physikbasierten Bergbau-Hit im Weltall

Zugegeben, das Spiel heißt eigentlich ΔV: Rings of Saturn, aber unser Text-Editor mag das griechische Alphabet nur so lala. Trotzdem ein gutes Spiel, meinen ganze 94 Prozent von über 1.400 Steam-Spielerinnen und -Spielern, die eine Wertung abgegeben haben. Ihr steuert ein Raumschiff durch den physikbasierten Sol-Asteroidengürtel, baut Ressourcen ab und rüstet euren Kahn immer weiter auf. Sehr auf Simulation ausgerichtet. Und hat gewisse The-Expanse-Vibes, Beltalowda. Ach ja, apropos:

Stray Gods: A Roleplaying Musical

Genre: Musikalisches Adventure | Release: 10. August 2023 | Preis: 29,99 Euro

1:28 Stray Gods: Trailer zum Detektiv-Musical mit griechischen Göttern

Wer gerne mal ein Musical besucht und einem Detektiv-Krimi nicht abgeneigt ist, bekommt in Stray Gods viel von beidem – inklusive griechischen Göttern, die in Verkleidung in der Moderne weiterleben. Ein Mord bringt die Sängerin Grace in arge Bedrängnis. Sie will ihre Unschuld beweisen, und ihr sollt ihr dabei helfen. Bei Steam heimst das Spiel viel Liebe von über 400 Rezensenten ein, die zu 93 Prozent positiv abstimmen.

En Garde!

Genre: Fechtkampfspiel | Release: 16. August 2023 | Preis: 19,99 Euro

0:27 En Garde! Neues Actionspiel mit Mantel & Degen verrät sein Release-Datum im Trailer

En Garde wirkt im Trailer ziemlich spaßig. Und sieht auch nicht schlecht aus, wenn man dem Comic-Stil nicht abgeneigt ist. Ihr tretet mit Mantel und Degen würdelosen Wachen und arglistigen Adeligen entgegen. Ihr... äh- duelliert euch deftig und übt euch im Umfunktionieren von Umgebungselementen. Blöde Wortspiele beiseite: 95 Prozent von rund 250 Steam-Rezensenten lieben das actionlastige Gameplay.

To the Core

Genre: Arcade-Bergbau-Action | Release: 10. August 2023 | Preis: 7,79 Euro

1:08 To the Core: Release-Trailer zum ungewöhnlichen Mining-Actionspiel

Noch ein Weltraum-Spiel, bei dem es um Mining geht: Aber anders als Rings of Saturn steht To the Core ganz im Zeichen der Action. Ihr saugt Asteroiden und sogar schwarze Löcher ein und entwickelt euer Schiff stetig weiter, um tiefer graben und schneller Ressourcen sammeln zu können. Dabei müsst ihr auch Feindschiffe abwehren. Wirkt ein bisschen wie Vampire Survivors bei all dem vermeintlichen Chaos, das auf dem Bildschirm stattfindet. Satte 95 Prozent von rund 550 Steam-Rezensenten feiern das Spiel.

Pseudoregalia

Genre: Metroidvania-Plattformer | Release: 28. Juli 2023 | Preis: 5,89 Euro

0:46 Pseudoregalia zeigt sein Metroidvania-Gameplay im Trailer

Pseudoregalia ist das wohl überraschendste Spiel dieser Liste: Grafik wie ein PS1-Spiel, Metroidvania-Gameplay wie anno 1986, aber trotzdem 98 Prozent Zustimmung bei über 2.100 Steam-Fans. Die begeistern sich für ein befriedigendes Plattformer-Gameplay und stören sich nicht an den Matschtexturen. Wahrscheinlich ein gutes Beispiel für Form follows Function , oder besser Gameplay vor Grafik . Gibt zudem Leute, die Retrospiele einfach gern haben.

Und ihr? Habt ihr in der Liste ein interessantes Spiel für euch gefunden? Seid ihr selbst kürzlich über eine Indie-Perle gestolpert, die mehr Aufmerksamkeit verdient hätte? Schreibt es gerne in die Kommentare!