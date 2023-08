Kostenlos bei Steam und Epic: 6 Spiele sind am Wochenende gratis, darunter Forza und FIFA

Falls ihr euch dieses Wochenende mal von Baldur's Gate 3 loseisen könnt, stehen euch ein paar sehr lohnenswerte Spiele offen, die ihr komplett gratis spielen könnt. Wir zeigen euch auch diese Woche wieder, wo es kostenlose Titel gibt, wie lange sie euch nichts kosten und auch, welche davon ihr womöglich für immer behalten könnt.

Diesmal sollten vor allem Sport-Fans auf ihre Kosten kommen, doch auch abseits davon gibt es ein paar spannende Gratisspiele.

Highlight der Woche: Forza Horizon 5

0:49 Forza Horizon 5 zeigt im Trailer zum Jubiläums-Update neue Autos und mehr

Genre: Rennspiel | Entwickler: Playground Games | Kostenlos spielbar bis: 21. August 2023 (Steam)

Wenn euch der Sommer in Deutschland noch nicht heiß genug ist, wie wär es da mit einer Reise nach Mexiko? In Forza Horizon 5 geht es nach Mittelamerika, wo ihr über die staubigen Straßen mit allerlei heißblütigen Karossen brettern dürft. Das Open-World-Rennspiel gehört wie jeder Teil der Reihe mit zum besten, was einem Rennspiel-Fan eigentlich passieren kann.

Vor allem Mexiko ist in diesem Spiel ein wahres Highlight, das ihr frei erkunden dürft und dazu nutzt, um haufenweise Rennen auszutragen oder kleinere Herausforderungen abzuklappern, wie etwa ein schlitternde Drift nach dem nächsten oder indem ihr Schilder umrammt. In Wahrheit braucht es das alles aber nicht unbedingt.

Allein sich die wundervoll abwechslungsreiche Landschaft reinzuziehen, macht diesen Urlaubs-Ausflug alle mal wert. Und die Hitze hierzulande verleiht gerade dieses Wochenende noch besser das Gefühl, dass ihr wirklich kreuz und quer durch Mexiko düst. Wobei etwas echter Fahrtwind auch schön wäre.

Weitere kostenlose Spiele am Wochenende

FIFA 23

Am Sonntag findet in Sydney das Finale der Fußball-WM der Frauen zwischen Spanien und England statt. Eure eigen kleine Fußball-Fiesta könnt ihr am selben Wochenende auf Steam steigen lassen. Bis Montag ist hier EAs aktuelle Fußball-Simulation FIFA 23 gratis spielbar, inklusive WM-Modus, wo ihr euch selbst ins Finale spielen könnt.

Kostenlos spielbar bis: 21. August 2023 (Steam)

Moonbreaker

Moonbreaker ist ein Early Access-Spiel, das die Faszination von Tabletop als komplett digitales PC-Spiel auslebt. In diesem Taktik-Spektakel stellt ihr euch eine Armee aus detailreichen Figürchen zusammen und wagt euch dann in Multiplayer-Gefechte. Ihr könnt die Figuren sogar selbst bemalen.

Kostenlos spielbar bis: 23. August 2023 (Steam)

1:27 Faszination Tabletop am PC: Zum Steam-Start zeigt Moonbreaker seine Figuren-Vielfalt

Let's Build a Zoo

Dieses schmucke kleine Aufbauspiel bietet zwar keine derart pompöse Optik wie etwa Planet Zoo, hat aber ganz eigene Stärken. Beispielsweise könnt ihr in euren selbstgebauten Tierpark sage und schreibe über 500 verschiedene Tierarten setzen. Und nicht nur das, ihr könnt Tiere sogar miteinander kombinieren. Sagt Hallo zu einer Giraffe mit einem Elefantenkopf. Ein Girfant.

Kostenlos spielbar bis: 21. August 2023 (Steam)

Black Book

Black Book ist ein erzählerisches Rollenspiel, das euch in die Schuhe der sehr jungen Hexen Vasilisa, die mithilfe eines mysteriösen Zauberbuchs ihren verstorbenen Ehemann zurückbringen will. Das Spiel eignet sich vor allem dann, wenn ihr die Welt von The Witcher mögt. Immerhin setzt Black Book auf den gleichen mythologischen Unterbau.

Kostenlos sichern & behalten bis: 24. August 2023 (Epic)

Dodo Peak

Wer es lieber etwas fluffig leicht am Wochenende angeht, der sollte sich Dodo Peak zulegen. Als heutzutage ausgestorbene flugunfähiger Vogel hüpft ihr in diesem knuffigen Jump & Run von einer Plattform zur nächsten, um eure verlorenen Küken von der Spitze eines Berges zu retten.

Kostenlos sichern & behalten bis: 24. August 2023 (Epic)

Was ist eure Meinung zu den kostenlosen Spielen für dieses Wochenende? Ist etwas dabei, dass ihr euch auf jeden Fall ansehen werdet oder seid ihr nicht überzeugt? Gibt es in eurem Zeitplan überhaupt Platz für ein paar andere Spiele als Baldur's Gate 3 oder versumpft ihr gerade in diesem Meisterwerk? Schreibt es uns in den Kommentaren!