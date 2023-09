5 neue Steam-Hits, die ihr wahrscheinlich verpasst habt

Ein ungewöhnliches Survivalspiel gehört zu unseren versteckten Steam-Hits der Woche.

Wieder rauscht eine Woche vorbei, wieder gibt es neue Spiele bei Steam, die man leicht übersehen kann. Damit euch das nicht passiert, haben wir dieses Format ins Leben gerufen. Hier kommen kleine Spiele, Indies und Außenseiter zum Zuge, die aber bei Spielerinnen und Spielern gut ankommen!

Diesmal lernt ihr die Zombie-Apokalypse aus einer unverbrauchten Perspektive kennen, bestraft massenweise Sünder in der Hölle und erlebt ein Rollenspiel mit wunderschön gestalteten Umgebungen. Wenn ihr gerne abseits des Stroms schwimmt, lest einfach weiter.

HumanitZ

Genre: Survival-Spiel | Release: 18. September 2023 (Early Access) | Preis: 19,99 Euro

1:03 Das Survivalspiel HumanitZ will dem Steam-Hit Project Zomboid noch diesen Monat Konkurrenz machen

Überleben in einer Zombie-Apokalypse, die 14.760ste? Könnt man annehmen. HumanitZ kommt allerdings ganz anders rüber als Survivalspiele wie DayZ und Co. Hier spielt ihr nämlich überwiegend aus der Iso-Perspektive. Der Rest ist altbekannt: Open World, Zombiemassen, Fahrzeuge, Basenbau. HumanitZ ist übrigens auf Koop ausgelegt, lässt sich aber auch alleine spielen.

God of Weapons

Genre: Action-Roguelike | Release: 13. September 2023 | Preis: 4,99 Euro

1:05 God of Weapons: Ungewöhnliches Rollenspiel zeigt sich im Release-Trailer

Seit dieses Format existiert, gehört mindestens ein Roguelike zur Auswahl ... weil es halt neu und beliebt ist. God of Weapons kommt jedenfalls richtig actionlastig daher, lässt euch haufenweise Monster verprügeln und setzt auf Wiederholung, um immer stärker und effizienter zu werden. Es ist außerdem ziemlich günstig zu haben.

Heretic’s Fork

Genre: Deckbau-Action | Release: 13. September 2023 | Preis: 9,75 Euro

0:50 Im Kartenspiel Heretic's Fork bestraft ihr Sünder für ihre Missetaten

Was wäre die Hölle ohne die fleißigen Geißler, die Sündern das Leben nach dem Tod, äh ... zur Hölle machen. In Heretic's Fork habt ihr die Verantwortung, der Höllenbevölkerung ein angemessenes Maß an Qualen zukommen zu lassen. Dafür nutzt ihr Karten, baut Foltertürme auf und eure Foltermethoden aus, lacht ab und zu diabolisch und freut euch, wenn ihr eurem Deck neue Karten hinzufügen könnt.

Moonstone Island

Genre: Simulation/Rollenspiel | Release: 20. September 2023 | Preis: 19,50 Euro

1:29 Moonstone Island zeigt im Release-Trailer, wie das Rollenspiel das Leben simuliert

Wie Stardew Valley, aber anders. Also ein bisschen. Moonstone Island wagt den nächsten Eintrag im Genre Pixelart-Lebenssimulationsrollenspiel à la Harvest Moon, Stardew Valley und Co. Der Mix aus Bauernhof aufbauen, Freundschaften knüpfen und Monster verkloppen kommt bei Steam-Fans sehr gut an. Niedlich ist es obendrein.

Wandering Sword

Genre: Schwertkampf-Rollenspiel | Release: 15. September 2023 | Preis: 24,50 Euro

1:25 Schwertkampf-Rollenspiel Wandering Sword zeigt seinen wunderschönen Grafikstil

Und noch ein Rollenspiel, das außerdem zum Niederknien schön gestaltet ist, jedenfalls wenn ihr auf einen Mix aus 2D-Pixeln und 3D-Levels steht: In Wandering Sword folgt ihr der Geschichte eines jungen Schwerkämpfers, der in eine Fehde verwickelt wird. Auf der Flucht fasst er den Entschluss, sich auf einen neuen Pfad zu begeben und Schwertkampfmeister zu werden. Das Spiel fällt durch einen tollen Pixelart-Stil auf und erinnert an Octopath Traveller, setzt aber mit dem chinesischen Szenario eigene Akzente.

Habt ihr in dieser Woche ein potenzielles neues Spiel für euch gefunden? Welches spricht euch besonders an? Hättet ihr hier lieber ein anderes Spiel gesehen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!