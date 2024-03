5 neue Steam-Hits, die tief unter dem Radar fliegen

In unseren wöchentlichen Steam-Geheimtipps fliegen mal wieder ordentlich die Fetzen.

Sie kommen zwar etwas später als gewohnt, dafür mangelt es unseren Steam-Geheimtipps jedenfalls nicht an Publikumslieblingen. Wir zeigen euch fünf neue Spiele auf Steam, die jenseits der großen Namen für begeisterte Insider sorgen.

Diesmal mit einem Schriftstellerei-Simulator, einem dunklen Geheimnis unter unseren Füßen und Action für Agentenfans. Viel Spaß mit unseren fünf Steam-Hits aus dem Untergrund!

Was momentan im Mainstream abgeht, erfahrt ihr dagegen hier:

Steam Top 10 Elden Ring kehrt zurück und die Steam-Bestseller stehen Kopf von Christian Just

Schnell zum Spiel (Inhaltsverzeichnis):

Anomaly Agent

Genre: Plattformer | Release: 24. Januar 2024 | Preis: 11,79 Euro

1:13 Im Cyberpunk-Spiel Anomaly Agent prügelt und schießt ihr euch stylisch durch die Gegnermassen

Wer von Cyberpunk eigentlich nie genug kriegen kann, sollte sich Anomaly Agent mal genauer anschauen. Mit 97 Prozent Zustimmung sorgt der 2D-Plattformer auf Steam für äußerste Begeisterung. Ihr prügelt und ballert euch durch neonknallige, heruntergerockte Viertel, lauscht treibenden Synthwave-Klängen und beeinflusst durch eure Entscheidungen sogar den Fortgang der Handlung.

Writer's Rush

Genre: Simulation | Release: 22. Januar 2024 | Preis: 5,89 Euro

Writer's Rush geht ein unverbrauchtes Setting an: Ihr seid Schriftsteller, erstellt euch euren eigenen Künstler. Ihr verfasst Romane und konkurriert mit anderen Literaten um den Ruhm und das Geld.

Neben der Arbeit müsst ihr euch mit Fan- und Wutbriefen herumschlagen, könnt unterschiedliche Schreibmaschinen freischalten, verschiedene Genres bedienen und euren Erfolg an der Marktperformance messen. Am Schluss müsst ihr einen gewissen Wally Mad Dog Shakespeare schlagen, um euch die Schriftstellerkrone aufzusetzen.

Phantom Abyss

Genre: Geschicklichkeits-Abenteuer | Release: 25. Januar 2024 | Preis: 19,50 Euro

1:02 Phantom Abyss sieht aus wie ein Best-of aller Flucht-Szenen aus Indiana Jones

Plattformer müssen nicht immer in schnödem 2D daherkommen, Phantom Abyss lässt euch in 3D durch Level kraxeln, hüpfen und stürzen. Besonderer Dreh: Ihr könnt in den Leveln anhand von Phantomfiguren sehen, woran andere Spielerinnen und Spieler gescheitert (und gestorben) sind, um ihre Fehler möglichst nicht zu wiederholen.

Im Trailer oben seht ihr, dass Phantom Abyss ein Stück weit an ein Best-of der gefährlichsten Fluchtszenen aus Indiana Jones erinnert. Apropos Indy, schon das neue Spiel mitbekommen?

Psychopomp

Genre: Horror-Abenteuer | Release: 30. Januar 2024 | Preis: Kostenlos

0:53 In Psychopomp ist unser ganzes Leben eine Lüge

In Psychopomp stellt ihr fest, dass sich unter jedem Haus mysteriöse Katakomben befinden. Und weil ihr von Natur aus neugierig seid, macht ihr euch daran, sie zu erkunden. Horror wird hier großgeschrieben. Das Ganze setzt auf einen 32-Bit-Stil, wie er in der Ära der ersten PlayStation gängig war.

Lil' Guardsman

Genre: Rätsel-Abenteuer | Release: 23. Januar 2024 | Preis: 19,99 Euro

1:58 In Lil Guardsman entscheidet ihr, welche Gestalten durch das Burgtor dürfen und welche nicht

Ihr kennt doch sicherlich Papers, Please. Lil' Guardsman ist so ähnlich, aber weniger düster, dafür niedlicher. Als 12-Jähriger müsst ihr ein Burgtor bewachen und entscheiden, wer in die Stadt darf und wer nicht. Dafür befragt ihr Kobolde, finster dreinblickende Gestalten und nette Großmütterchen. Alles mit dem Ziel, Böses abzuwenden und Gutes zu unterstützen. Mit einer guten Portion Humor versehen.

Falls ihr Papers, Please nicht kennt, könnt ihr unseren Test von 2013 oben lesen. Es handelt sich um ein sogenanntes Serious Game und ein sehr unbequemes Stück Kunst noch dazu.

Ist in dieser Woche ein passendes Spiel für euch dabei gewesen? Welches konnte euer Interesse wecken und warum? Habt ihr vielleicht selbst einen Geheimtipp, der mehr Aufmerksamkeit verdient? Schreibt es gerne in die Kommentare!