Elden Ring kehrt zurück und die Steam-Bestseller stehen Kopf

Elden Ring bringt im Sommer den DLC Shadow of the Erdtree heraus.

Zwar dominiert Helldivers 2 auf Steam weiterhin und auch das Action-Rollenspiel Last Epoch macht eine gute Figur. Jedoch lehrt FromSoftware erneut, welche Macht sie besitzen. Eine Gameplay-Enthüllung des DLCs Shadow of the Erdtree schickt Elden Ring gleich zwei Mal zurück in die Steam-Topseller.

Elden Rings Comeback

Fans warten gespannt auf den ersten DLC Shadow of the Erdtree zum Open-World-Soulslike Elden Ring und bekamen jüngst den ersten Trailer kredenzt, den ihr euch oben anschauen könnt. Und das Material hat seine Wirkung nicht verfehlt: Das zwei Jahre alte Hauptspiel klettert auf den vierten Platz der umsatzstärksten Spiele der Woche auf Steam, das Addon auf Platz 9. Da kommen offenbar viele neue Fans hinzu, die das Spiel jetzt nachholen wollen.

Elden Ring war bereits zum Release ein riesiger Erfolg für das japanische Studio FromSoftware. Ihre Souls-Formel zog mit Open World fast eine Million gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler auf Steam an und übertrumpfte damit sogar Dark Souls 3 um ein Vielfaches. Und spätestens jetzt wird klar, dass die Reise noch weitergeht.

Und ihr? Gehört ihr zu den neuen Spielerinnen und Spielern von Elden Ring? Warum habt ihr bis jetzt gewartet? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!