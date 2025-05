55.000 Jahre Knast: Ein Spieler hat in Oblivion Remastered zu wild auf den Putz gehauen

0:31 Oblivion Remastered: Das passiert, wenn ihr euch acht Flaschen Skooma auf einmal reinhaut

Autoplay

Ähnlich hohe Gefängnisstrafen kennt man sonst nur aus den USA, aber auch in Tamriel werden die Strafen mehrerer Vergehen offenbar aufaddiert. Wenn ihr also bei euren Schandtaten in Oblivion Remastered nicht aufpasst, kann der nächste Aufenthalt im Knast gerne mal länger ausfallen als gedacht. Für einen Spieler stehen mehr als 55.000 Tage Haft an, doch er hat erstaunlich wenig dafür verbrochen.

»Bis zum nächsten Kalpa eingebuchtet«

Auf Reddit postet u/Scribe_Of_Satire die Liste der Vergehen, die ihm diese kolossale Gefängnisstrafe eingebrockt haben. Insgesamt muss der angehende Champion von Cyrodiil 20.178.790 Tage absitzen. »An alle, die sich fragen, was passiert, wenn man mit einem Kopfgeld von über 2 Milliarden ins Gefängnis kommt: Da habt ihr's!«

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Zu den ihn angelasteten Straftaten zählen allerdings weder Morde noch Angriffe - nicht mal Hausfriedensbruch steht auf der Liste. Scribe_Of_Satire hat sich stattdessen vor allem in Diebstahl konzentriert. Mehr als eine Million Gegenstände haben in seinen Besitz gefunden. Dafür gab's ein kombiniertes Kopfgeld von 2.015.212.288 Gold.

Vorgesehen ist eine so lange Gefängnisstrafe offenbar nicht. Im zweiten Screenshot zeigt der Spieler das Datum am Tag seiner Entlassung: Es ist das Jahr -9.818 in der dritten Ära Tamriels. Die Zeit wurde so weit zurückgedreht, dass der Spieler in eine gar nicht existente Epoche verfrachtet wurde. Kleiner Reminder: Eigentlich spielt Oblivion im Jahr 3E 433.

Das Blöde am Aufenthalt im Kittchen ist allerdings nicht nur die verlorene (oder gewonnene?) Zeit, sondern auch der Abbau von Fähigkeiten. Sitzt man ein, verliert nämlich eine zufällige Fähigkeit jeden Tag einen Punkt. Laut einem Kommentar ist dies allerdings auf einen maximalen Wert von 10 Leveln beschränkt. Da hat Scribe_Of_Satire wohl nochmal Glück gehabt.

Knast ist aber nicht der einzige ausgedehnte Zeitvertreib in Oblivion Remastered. Ein anderer Spieler hat sich selbst zum Beispiel mit einem Lähmungszauber belegt, der ihn für 66 Jahre ausschaltet. In genau die andere Richtung ging wiederum ein weiterer Spieler mit einer Mischung aus Athletik und Zauberei, der über Schnellreise-Mechaniken nur müde lächeln kann. Mehr zu diesen Storys lest ihr oben.