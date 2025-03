»Was ist schief gelaufen?« - Strafe von 100.000 Groschen in Kingdom Come 2 wirft viele Fragen auf

Was führte zu Heinrichs enorm hohen Bußgeld?

In Kingdom Come: Deliverance 2 kann man einigen Schabernack treiben. Dabei sollte man aber stets darauf achten, nicht von neugierigen Blicken dabei beobachtet zu werden, denn sonst kann es ziemlich teuer werden.

Leistet sich euer Heinrich Vergehen, die von Zeugen beobachtet werden, wird er bei der nächsten Gelegenheit von der Stadtwache zur Seite genommen. Dann habt ihr die Wahl, ob ihr ein Bußgeld zahlt, euch rausredet, die Fäuste sprechen lasst, am Pranger landet oder schlimmeres.

Ein Spieler hat das auf die Spitze getrieben und wurde mit einem saftigen Bußgeld von über 100.000 Groschen konfrontiert. Doch er hat keine Ahnung, was er eigentlich verbrochen hat.

Reddit rätselt, was passiert ist

U/Foxy_Ghost- teilte auf Reddit einen Screenshot der Misere mit den Worten »Ich glaube, sie wollen an meine Steuern.«

In der Überschrift des Posts fragt der User, was eigentlich schiefgelaufen sei. In den Kommentaren ist er sich zunächst jedenfalls keiner Schuld bewusst. Er habe lediglich das Schwert eines Schmiedes mitgehen lassen, sei ansonsten aber ein beliebter Bürger und hat noch nicht mal eine Wache umgelegt. Ab hier verdichtet sich der Plot.

Denn das Schwert, das OP hat mitgehen lassen, ist nicht irgendein Schwert, sondern eine Waffe der Schwertgilde. Genauer gesagt ein Gegenstand, der für eine bestimmte Quest relevant ist. Darauf weist ihn einer der anderen User hin:

Japp, das war kein Schmied, das war die Schwertkampfgilde von Kuttenberg 😅, und das Schwert ist das Schwert ihrer Schule. Das, das sie im Rathaus aufhängen, um eine Herausforderung auszusprechen. U/Animo6

Hier könnte das Mysterium gelöst sein. In dem Thread geben sich OP und die Kommentatoren mit dieser Erklärung zufrieden. Und auch die Wachen haben ihm die Schulden erlassen, nachdem er alles Diebesgut aus seinen Taschen zurückgab und einige Zeit im Kerker absaß. Aber irgendwas stinkt an dieser Geschichte gewaltig. Deshalb haben wir unseren besten Mann Fabiano auf die Sache angesetzt.

Denn Kingdom Come 2 hat ein praktisches Feature, das euch anzeigt, wofür ihr eigentlich blechen müsst, wenn euch die Strafverfolgung eingeholt hat. Das hat Fabiano ausgenutzt und den Fall rekonstruiert, um zu sehen, ob das Bußgeld wirklich auf 100.000 Groschen steigt, wenn man das Schwert der Gilde stibitzt.

Lange Rede, kurzer Sinn: Nein, tut es nicht.

Wenn ihr (am PC) »F« drückt, seht ihr, was euch vorgeworfen wird und wie teuer der Spaß ist.

Für den Diebstahl des Schwertes musste Fabiano tatsächlich gerade mal 50 Groschen zahlen und ist damit fein raus aus dem Schneider. OP hat also offenbar nicht die ganze Wahrheit erzählt und verschweigt ein düsteres Geheimnis und vielleicht auch ein paar Leichen im Keller.

Bloßer Diebstahl, egal wie wertvoll das Diebesgut ist, wird das Bußgeld jedenfalls nicht so hochschnellen lassen. Vermutlich hat er sich irgendeinen blutigen Gewaltakt geleistet, den er jetzt zu vertuschen versucht – oder es war doch einfach ein Bug. Ein anderer User schreibt im Thread, dass ein Pferdediebstahl ein ähnlich hohes Strafgeld nach sich gezogen hat.

Dass nach den Nächten im Kerker und der Rückgabe des Gildenschwerts alles wieder im Reinen war, hat ebenfalls nicht viel zu sagen. Die Wachen nehmen Heinrich bei einer Festnahme nämlich alles ab, was sich nicht in seinem Besitz befinden dürfte.

Es bleiben also einige Fragen offen. Habt ihr eine Theorie, was OP verbrochen haben könnte? Lasst uns in den Kommentaren an eurer Detektivarbeit teilhaben.