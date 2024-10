93 Prozent positiv auf Steam: Red Dead Redemption feiert ein spätes, aber erfolgreiches PC-Debüt

Es hat vielleicht ein Weilchen gedauert, aber jetzt könnt ihr auch als älterer John Marston am PC durch die Prärie reiten.

Nach 14 Jahren Konsolen-Exklusivität können nun endlich PC-Spieler in den Genuss des ersten Red Dead Redemption kommen. Und ein Genuss ist es wohl allemal, die User-Bewertungen können sich sehen lassen!

Stolze 93 Prozent der knapp 1.000 bisherigen Spieler geben eine positive Review ab. Aber selbst einige freundlich gestimmte Wertungen haben eine deutliche Kritik an Entwicklungsstudio Rockstar Games in petto.

Das sagen die Spieler

User A Very big cheese verleiht seiner Freude per Western-Jubel eine Stimme und gibt gleich noch eine Anspielung auf die Zombie-Erweiterung Undead Nightmare dazu, die mit im Spiel enthalten ist:

Yeehaw, der Westen ist gestorben und von den Toten wiederauferstanden und es ist so großartig wie beim ersten Mal!

Dagegen macht sich Within darüber lustig, dass der PC-Port so lange gedauert hat:

Herzlichen Glückwunsch, du hast so lange überlebt, dass du Red Dead Redemption noch auf dem PC gesehen hast.

Ed Koon könnte mit dem Spiel kaum glücklicher sein:

Genau so, wie ein modernes Remaster / Port zu sein hat. Double Eleven [anm. d. Red.: das Studio hinter dem Port] hat einen hervorragenden Job gemacht, indem es die originale Vision beibehält, während es gleichzeitig die Technik auf aktuelle Standards erhöht hat. Direct X 12 Unterstützung, hohe Framerates, DLSS und so weiter. Jetzt macht bitte genau das Gleiche mit GTA 4. Kommt das GTA 4 Remaster jetzt doch? Möglicher neuer Hinweis kommt von Take-Two selbst von Stephanie Schlottag »Ich habe Rockstar gewarnt, es war ihnen egal« - Arthur aus Red Dead 2 bereut einen Versprecher bis heute von Sebastian Beeg

So positiv das alles jedoch klingt, haben selbst viele der positiven Reviews einen Negativpunkt: der Preis. Mtropele schreibt:

Fantastisches Spiel, aber 50 Euro für ein 14 Jahre altes Spiel ist lächerlich. Wenn es ein richtiges Remake, mit einer Grafik wie in Red Dead Redemption 2 und neuen Features wäre, dann wäre das okay, aber das ist einfach nur gierig. Es ist definitiv wert, das Spiel auf die Wunschliste zu setzen und einen Rabatt von mindestens 50 Prozent abzuwarten.

Von den wenigen negativ bewerteten Rezensionen beschwert sich auch kaum jemand über das Spiel selbst, hauptsächlich wird der Preis bemängelt. Für Booglog fehlt aber zusätzlich noch ein großes Feature im PC-Port:

Es hat keinen Multiplayer, was so ziemlich die Hälfte des gesamten Spiels einnahm.

Werdet ihr euch wieder in den Sattel schwingen und Red Dead Redemption auf dem PC einen Besuch abstatten oder holt ihr lieber eure eingestaubte Konsole aus dem Keller und spielt das Original? Was haltet ihr vom Preis? Von welchem Spiel wünscht ihr euch so einen Port für den PC? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!