Game of Thrones: Die dritte große Serie lässt nicht mehr lange auf sich warten

Der Heckenritter Ser Duncan der Große (Peter Claffey) in einer Szene der neuen GoT-Serie. Bildquelle Steffan Hill/HBO

Nach Game of Thrones und House of the Dragon steht die nächste große Serie im Fantasy-Universum von George R.R. Martin bereits fest. A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight soll bereits 2025 erscheinen - so weit, so bekannt.

Jetzt grenzt der Autor von Das Lied von Eis und Feuer persönlich den Release-Zeitraum des zweiten Spin-offs zu Game of Thrones weiter ein: Martin zufolge ist es bereits Anfang nächsten Jahres soweit sein - ein konkreter Termin steht noch nicht fest.

Das würde bedeuten, dass zwischen dem Ende der derzeit laufenden zweiten Staffel von House of the Dragon und dem Start von The Hedge Knight nur etwa ein halbes Jahr vergehen würde. Da der Dreh von A Knight of the Seven Kingdoms gerade im vollen Gange ist, handelt es sich durchaus um ein realistisches Zeitfenster.

Dass HBO so einen strammen Zeitplan vorlegt, ist durchaus bemerkenswert. Die Nachricht ergänzt sich aber mit den Plänen, dass jedes Jahr eine neue Serie beziehungsweise Staffel aus dem Universum von Game of Thrones erscheinen soll. 2026 dürfte es demnach mit Season 3 von House of the Dragon weitergehen.

Im Juli fliegt Martin selbst nach Nordirland

Im Not a Blog, den George R.R. Martin als offizielles Kommunikationsmittel nutzt, schreibt der US-amerikanische Autor:

Die Dreharbeiten haben vergangene Woche in Belfast, Nordirland, begonnen, wo auch ein Großteil der Originalversion von Game of Thrones gedreht wurde. Die neue Serie, die auf meiner Novelle The Hedge Knight basiert, wird Anfang nächsten Jahres, im Jahr 2025, Premiere haben.

In dem Post kommentiert Martin zudem ein Foto von den Dreharbeiten. Darauf ist der Protagonist, der Heckenritter Ser Duncan der Große (gespielt von Peter Claffey) zu sehen. Die dargestellte Szene steht im Zusammenhang mit dem Turnier von Aschfurt.

Im Juli will sich Martin in Nordirland selbst ein Bild von den Dreharbeiten machen:

Wie ich höre, läuft im Moment alles sehr gut. Nächsten Monat werde ich mich selbst davon überzeugen können. Parris [Martins Ehefrau] und ich werden Mitte Juli mit einigen unserer Begleiter nach Belfast fahren, um das Set zu besichtigen, die Schauspieler zu treffen und ein paar Ritterspiele zu sehen.

Laut Martin soll A Knight of the Seven Kingdoms aus sechs Episoden bestehen. Die Serie basiert auf den Büchern Der Heckenritter von Westeros (engl.: Tales of Dunk and Egg). Eben weil sie auf einer Kurzgeschichte und nicht auf einem Roman beruhe, gebe es nicht so viel Material, schreibt Martin weiter.

Erst kürzlich gab der US-amerikanische Autor bekannt, dass er die Buchvorlage künftig weiterführen wolle. Allerdings erst, sobald er mit The Winds of Winter fertig sei, dem sechsten Band des Liedes von Eis und Feuer. Vor mehr als 13 Jahren hatte Martin dieses Buch angekündigt – erschienen ist es bis heute nicht. Fans müssen sich weiter in Geduld üben.

Einen Artikel dazu haben wir euch in die Linkbox gepackt. Zuletzt gab der Autor an, Schwierigkeiten zu haben, mit dem Schreiben voranzukommen. Grund dafür sei, dass sein Fantasy-Universum mittlerweile so umfangreich und komplex sei.