Abschied von verstorbenem Bruder: »Wir wollten es zusammen spielen«, jetzt macht es seine Schwester allein

Spiele helfen uns auch, uns an unsere Liebsten zu erinnern.

Wer Geschwister hat und mit ihnen das Hobby Gaming teilt, konnte sicher die ein oder andere schöne Erinnerung sammeln. Seien es die kleinen Streits um den guten Controller oder das gemeinsame Sitzen vorm Röhrenmonitor: Geschwisterliebe hat sich bei vielen auch in Videospielen gezeigt.

Im Mai 2026 erschien Paralives im Early Access. Eine Spielerin fieberte der Lebenssimulation während der 7 Jahre langen Entwicklungszeit gemeinsam mit ihrem Bruder entgegen, doch die Geschichte nahm ein tragisches Ende.

Das letzte Gespräch über Whatsapp

Die Reddit-Nutzerin gabrielamilene postete die letzte Konversation, die sie mit ihrem Bruder hatte, bevor er verstarb. In den Bildern ist ein Whatsapp-Verlauf zu sehen, in dem sich die beiden Screenshots aus ihren Paralives-Spielständen zeigten.

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Im Beitrag schrieb sie:

Mein Bruder und ich standen uns unglaublich nah, und wir haben es geliebt, gemeinsam Sims zu spielen. Wir haben uns so sehr darauf gefreut, zusammen Paralives zu spielen. Heute habe ich ihn besonders vermisst und in unseren Whatsapp-Verlauf geschaut (er lebte in Frankreich und ich in den USA, daher war das unser Hauptkommunikationsweg) – das hier war unser letztes Gespräch. In der darauffolgenden Nacht musste er völlig unerwartet ins Krankenhaus, und am nächsten Morgen ist er verstorben. [...] Ich möchte einfach nur meinen großen Bruder zurückhaben. Ich vermisse ihn so sehr. Er war alles, was sich eine kleine Schwester nur wünschen kann.

Jetzt spielt sie die Lebenssimulation jeden Tag, um ihrem Bruder zu gedenken. Auch weil er sich so sehr darauf gefreut habe, das Spiel entstehen zu sehen.

11:39 10 Minuten Gameplay aus Paralives: So sieht euer Alltag in der Lebenssimulation aus

Autoplay

In den Kommentaren bekunden hunderte Community-Mitglieder ihr Beileid und wünschen gabrielamilene viel Kraft.

Viele nutzen den Ort auch, um eigene Geschichten zu teilen, wie beispielsweise User heartshapedbookmark: »Mein Papa ist verstorben, als ich 15 war; er ist der Grund dafür, dass ich schon im Alter von sechs oder sieben Jahren zum leidenschaftlichen Gamer wurde. [...] In den fast neun Jahren seither habe ich beim Spielen immer auch an ihn gedacht.«

Was ist Trauer und warum verschwindet sie nie?

User Legendxofxzelda teilte einen Link, der ihm oder ihr dabei half, Trauer besser zu verstehen. Die Seite The Mighty griff darin einen Tweet von 2017 auf, in dem die Nutzerin Lauren Herschel die Ball-in-der-Box-Analogie erklärte, die ihr Arzt ihr nähergebracht hatte.

Diese Metapher ist in der psychologischen Praxis gängig und wird von vielen Therapeuten und Seelsorgern aktiv in der Trauerarbeit genutzt.

Stellt euch einen Ball in einer Box vor. In dieser Box befindet sich auch ein Knopf für Schmerz. Wenn ihr zum Beispiel gerade erst jemanden wichtiges verloren habt, füllt der Ball die Box fast vollständig aus. Wenn man die Box jetzt bewegt, drückt der Ball zwangsläufig den Knopf für Schmerz - immer und immer wieder.

Doch mit der Zeit beginnt der Ball zu schrumpfen, wodurch er diesen Knopf immer seltener berührt. Seltener, aber auch nicht nie. Und wenn er den Knopf doch mal drückt, tut es genau so weh wie am ersten Tag. Für die meisten Menschen verschwindet dieser Ball nie ganz und so kann es immer mal wieder vorkommen, dass man den schmerzhaften Tag des Verlusts zurückgeworfen wird.

Gegenüber The Mighty erklärte Herschel, dass diese Analogie ihr geholfen habe zu verstehen, warum sie auch nach 20 Jahren noch vom Verlust ihres Vaters überwältigt werde. So konnte sie verstehen und akzeptieren, dass diese Gefühle nicht falsch oder ungesund sind. Auch nicht so viele Jahre später.