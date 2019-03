AC Odyssey im Archäologie-Check, Grafikkarten 2019 AMD vs. Nvidia und mehr - Die Woche bei Plus

Diese Woche haben wir einen Archäologen gefragt, wie viel echtes Griechenland in Assassin´s Creed: Odyssey steckt, den Plus-Podcast "Grafikkarten 2019 AMD vs Nvidia" veröffentlicht und viele weitere spannende Themen behandelt.

Wie realistisch ist Assassin's Creed: Odyssey?

Niemand würde Assassin´s Creed: Odyssey für ein komplett historisch authentisches Spiel halten. Dennoch ähnelt die Welt von Assassin´s Creed einem Museum mit allerlei historischen Schauplätzen und Persönlichkeiten, die man sonst nur aus Geschichtsbüchern kennt.

Podcast Plus-Folge 54: Grafikkarten 2019 - AMD vs. Nvidia

Auch 2019 beschäftigt Spieler wieder die ewige Frage ob Radeon oder Geforce gekauft werden soll. Wir fassen den aktuellen Stand zusammen und geben Empfehlungen für den Grafikkartenkauf. Die GameStar Hardware-Redaktion wird euch im Dschungel von Raytracing, G-Sync und VRAM Abhilfe schaffen.

»Die Echtzeit-Strategie ist wieder im Kommen« - Deutsche Entwickler über die Spiele-Trends 2019 und 2020

Gerade noch stellen wir uns die Frage, ob Echtzeit-Strategie tot oder ewig jung ist und nun sprechen deutsche Entwickler über das möglicherweise bevorstehende Comeback der Echtzeit-Strategie. Ebenso geht es um den Battle-Royale-Hype und Zombies bzw. keine Zombies mehr.

Kingdom Come: Deliverance und der DCP - Das ist keine Werbung fürs Mittelalter!

Christian Schiffer ist Journalist beim Bayerischen Rundfunk, Politikwissenschaftler, weltgrößter Ultima-7-Fan und Herausgeber des Spielkultur-Bookazines WASD. In seiner neuen Kolumnenserie #keineahnung schreibt er für GameStar Plus über die Absurditäten unserer Branche. Heute: wieder Diskussionen um Kingdom Come: Deliverance und den DCP.

Abenteuer in Anthem - »Ich bin ein Kühlschrank«: Sascha Penzhorns Tagebuch

Unendliches Geschwafel in der Stadt der Schweigemönche, das perfekte Hinterteil, fliegende Küchenutensilien - und die Missionen sind wie Sex! Unser freier Autor Sascha hat Anthem mit seiner Freundin Claire angespielt. An dieser Stelle ist es bestimmt schon klar, Sascha hat wieder ein kritisches Tagebuch geschrieben.

Legendäre Studios: Red Storm - Team Rainbow eilt zur Rettung

Bei dem von der Community vorgeschlagenen Thema geht es in einer kontroversen Diskussion zwischen Jan Theysen und Maximilian Kiese von King Art Games (Iron Harvest), sowie Björn Pankratz von Piranha Bytes (Elex) um die Themen Crafting, Multiplayer und große Spielwelten. Muss das alles in jedem Spiel vorkommen?

Die Freizeitpark-Tycoons - Warum uns von Planet Coaster und Co. niemals schlecht wird

Seit den frühen 90er-Jahren fasziniert der Traum vom eigenen virtuellen Vergnügungspark Millionen Spieler, die stundenlang Attraktionen durch die Gegend schieben, Nebenkosten optimieren oder albtraumhafte Achterbahnfahrten für ihre Besucher ersinnen. Aber warum eigentlich?

»Nebel! Und Krankenschwestern.« - GameStar-Heft 04/2009 im Rückblick

Jeden Monat blicken die Redakteure der GameStar in dieser Videoreihe zurück auf die Spiele, die das Team vor genau 10 Jahren getestet hat. In diesem Video geht es um die Spiele der GameStar 04/2009. Vor der Kamera sind mit dabei: Markus Schwerdtel, Petra Schmitz, Michael Graf und Christian Fritz Schneider.

