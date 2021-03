AC Valhalla geht jetzt 18 Probleme mit den Hauptquests an

Die Mühlen laufen immer noch nicht ganz rund in Assassin's Creed Valhalla, der letzte Patch 1.1.2 brachte tolle Erweiterungen, aber das Update frustrierte uns trotzdem. Doch die Entwickler feilen fleißig weiter an den zahlreichen Problemen und Bugs.

In einem Blogeintrag gaben sie jetzt bekannt, welche Quests als nächstes glattgeschliffen werden sollen und auf welche Patches ihr euch in Zukunft noch einstellen könnt. Die vollständige Liste der geplanten Änderungen und Known Issues findet ihr auf Seite 2 dieser Meldung. Wir haben auch schon unsere eigene Wunschliste für AC Valhalla erstellt.

Die gute Nachricht: Viele der Änderungen könnten mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich erscheinen.

54 3 Mehr zum Thema AC Valhalla: 6 Features, die es dringend braucht

Diese Hauptquest-Fehler werden gerade untersucht

Die folgenden 18 Probleme mit Hauptmissionen werden laut dem Update derzeit untersucht. Und hoffentlich entsprechend bald gelöst. Bei einigen Missionen werden allerdings keine Details zu den Fehlern angegeben, nur der Name:

Dem Bruder zum Schutze

Romanzen-Quest mit Randvi: Spieler wird unterbrochen

Spieler wird unterbrochen Die Wogen des Schicksals

Schwertregen in Ancaester: Aelfgar bewegt sich nicht

Aelfgar bewegt sich nicht Der krönende Abschluss: Das Objective des Bosskampfs kann nicht abgeschlossen werden

Das Objective des Bosskampfs kann nicht abgeschlossen werden In Abwesenheit des Aldermanns: Die Leiche in der Roaring Meg's Spring fehlt

Die Leiche in der Roaring Meg's Spring fehlt Der Gestank des Verrats: Falsche Auswahl des Verräters

Falsche Auswahl des Verräters Abwehrmaßnahmen: Jotuns können durch Schilde hindurch

Jotuns können durch Schilde hindurch Von Blut und Banden: Halfdan ist tot

Halfdan ist tot Stich in die Nadel: Die Nadel kann nicht getötet werden

Die Nadel kann nicht getötet werden Der Hordafylke-Arc kann nicht gestartet werden, nachdem Der Weg nach Valhall begonnen wurde

kann nicht gestartet werden, nachdem begonnen wurde Kein Quest-Ziel wird hinzugefügt, nachdem man sich Hamtunscire verschrieben hat

verschrieben hat Bindendes Schicksal: Spieler wird desynchronisiert, wenn er Asgard betritt

Spieler wird desynchronisiert, wenn er Asgard betritt Ein Sturm braut sich zusammen: Das Duell mit Dag startet nicht

Das Duell mit Dag startet nicht Räuber des Südens kann nicht abgeschlossen werden: Das Quest-Ziel fehlt / Basim spricht nicht mit dem Spieler

kann nicht abgeschlossen werden: Das Quest-Ziel fehlt / Basim spricht nicht mit dem Spieler Hinweise und Rätsel: Eivor kann nicht mit der Tür am Anfang der Quest interagieren

Eivor kann nicht mit der Tür am Anfang der Quest interagieren Das Blut des Egels: Das Quest-Ziel ist nicht verfügbar, nachdem ihr Das Abschießen des Pfeils abgeschlossen habt

Das Quest-Ziel ist nicht verfügbar, nachdem ihr Das Abschießen des Pfeils abgeschlossen habt Wände und Schatten: Das Quest-Ziel aktualisiert sich nicht und das Cinematic startet nicht

Die vielen Fehler nerven zwar, aber trotzdem ist AC Valhalla definitiv kein schlechtes Spiel. Redakteur Peter findet sogar, dass die Open World perfekt ist, um sie dieses Jahr zu erkunden:

61 9 Mehr zum Thema AC Valhalla ist unabsichtlich das perfekte Spiel für 2021

Es gibt auch einige Features und Missionen, die von Spielern manchmal für kaputt gehalten werden, obwohl sie so funktionieren wie von den Entwicklern vorgesehen.

Feature, kein Bug: Das funktioniert wie geplant

In den Anmerkungen zum Update geben die Entwickler auch an, welche Quests und Features glatt laufen, auch wenn sie offenbar öfter als »kaputt« gemeldet werden. Für manche gibt es einfache Workarounds:

Mari Lwyd Kostüm wird nach dem Arc in Glowecestrescire angezogen (in Glowecestrescire). Hinweis: Das ist beabsichtigt. Das Kostüm Mari Lwyd wird über der Tarnung angelegt, wenn ihr in Glowecestrescire unterwegs seid.

wird nach dem Arc in Glowecestrescire angezogen (in Glowecestrescire). Hinweis: Das ist beabsichtigt. Das Kostüm Mari Lwyd wird über der Tarnung angelegt, wenn ihr in Glowecestrescire unterwegs seid. Um eine Fackel im Kampf fallen zu lassen: Wenn ihr einen Controller benutzt, müsst ihr mit LT zielen und mit RT fallen lassen. Hinweis: Die Steuerung ist so vorgesehen.

Wenn ihr einen Controller benutzt, müsst ihr mit LT zielen und mit RT fallen lassen. Hinweis: Die Steuerung ist so vorgesehen. Ein Welt-Event kann nicht abgeschlossen werden , durch verschiedene Aktionen. Workaround: Für einen Reset müsst ihr zu einem anderen Ort schnellreisen und später wieder zurückkehren.

, durch verschiedene Aktionen. Workaround: Für einen Reset müsst ihr zu einem anderen Ort schnellreisen und später wieder zurückkehren. Die Gebiete auf der Weltkarte passen sich nicht an Eivors Power Level an . Hinweis: Das ist beabsichtigt.

. Hinweis: Das ist beabsichtigt. Der Weg des Berserkers und Legende von Beowulf können nach der Gründung eurer Siedlung in England aktiviert werden. Hinweis: Um die Quest zu starten, müsst ihr in Eivors Zimmer im Langhaus gehen, eure Briefe öffnen und die gekennzeichneten Briefe lesen.

und können nach der Gründung eurer Siedlung in England aktiviert werden. Hinweis: Um die Quest zu starten, müsst ihr in Eivors Zimmer im Langhaus gehen, eure Briefe öffnen und die gekennzeichneten Briefe lesen. Die Söhne Ragnars : Der Interagieren-Button, um mit Ubba an den Docks zu sprechen, taucht nur auf, wenn ihr in einem bestimmten Winkel zu ihr schaut. Hinweis: Das ist beabsichtigt. Spieler können nur mit NPCs interagieren, während sie sie anschauen.

: Der Interagieren-Button, um mit Ubba an den Docks zu sprechen, taucht nur auf, wenn ihr in einem bestimmten Winkel zu ihr schaut. Hinweis: Das ist beabsichtigt. Spieler können nur mit NPCs interagieren, während sie sie anschauen. Probleme, den dritten Hinweis für Adze zu finden? Der Hinweis ist in der Umgebung versteckt: im Nordwesten der Wassermühle. Workaround: Adze direkt umbringen.

Auf der nächsten Seite findet ihr das komplette Update der Known Issues. Falls ihr auf der Suche nach den besten Tipps, Tricks und Hilfen seid, dann schaut gerne mal rein in unsere ausführliche Guide-Sammlung für Assassin's Creed Valhalla!