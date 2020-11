Assassin's Creed Valhalla steckt voller mythischer Geschichten und Easter Eggs. Darunter finden sich im England des neunten Jahrhunderts mehrere Referenzen zum Herrn der Ringe, das als Roman vom britischen Autor J.R.R. Tolkien erdacht wurde.

Sogar eine Anlehnung an das Auenland und Hobbingen - der Wohnsitz der Hobbits - ist in der Spielwelt vertreten. Und um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, hat Ubisoft den "Einen Ring" in Hobbingen versteckt. Wir zeigen euch, wo ihr suchen müsst, um das Auenland und den Ring in AC Valhalla zu finden.

Hier findet ihr das Auenland

Das Quasi-Hobbingen ist als kleine Siedlung in AC Valhalla vertreten. Ihr müsst ganz in den Westen der Spielwelt reisen. Dort findet ihr in der Region Glowecesterscire die Stadt Glowecester. An der westlichen Seite, auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses, liegt die Valhalla-Version des Auenlands.

Dort leben aber nicht etwa kleine Hobbits, sondern ganz gewöhnliche Menschen. Einen Hinweis auf das liebenswürdige Völkchen findet ihr aber dennoch.

So findet ihr den Ring

Stellt euch zunächst in die Mitte des Siedlung. Nutzt nun eure Spezialsicht (Standard: Taste V gedrückt halten), um ein Gebäude mit einer verschlossenen Tür zu finden. Lasst euch nicht von den anderen versperrten Türen irritieren, bei denen ihr lediglich anklopfen könnt.

Die Tür, die ihr sucht, benötigt einen Schlüssel. Verwendet die Spezialsicht nun erneut in der Nähe des Hauses, dann seht ihr, dass sich der Schlüssel in einer Kiste direkt hinter der Hütte befindet. Nun könnt ihr die Räumlichkeit betreten.

Am Pult findet ihr einen Brief und einen Umschlag mit einem goldenen Ring darauf. Spätestens jetzt sollte auch Zuschauern der Herr-der-Ringe-Filme klar werden, dass es sich um eine Referenz handelt. Der Inhalt des Briefs spricht sogar von »kleinen Leuten« und einem »Druiden« - letzteres meint wohl den Zauberer Gandalf.

Das ist natürlich nicht alles, was ihr im Spiel über britische Erzählungen und Folklore erfahren könnt. Weitere mythische Gestalten tauchen zum Beispiel in Form eines schwarzen Hundes in AC Valhalla auf, der sogar schon beim britischen Romandetektiv Sherlock Holmes einen Gastauftritt hatte.