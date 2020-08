In AC Valhalla jagt ihr sogar Horror-Wesen aus englischen Mythen

In Assassin's Creed Valhalla lauern mythische Bestien in den Schatten. Wie Ubisoft im Gameplay-Video auf der gamescom 2020 zeigt, erwartet uns so zum Beispiel mit dem »Black Shuk« ein gefährlicher schwarzer Hund, der in den Mythen Großbritanniens in verschiedenen Formen auftaucht.

In Valhallas England zu Zeiten der Wikinger-Invasion ist diese Legende noch sehr lebendig - im wahrsten Sinne des Wortes: In den Stiefeln von Eivor wir treffen das Wesen in Fleisch und Blut. Das Video der Kollegen von Gamesradar zeigt einen Kampf gegen den teuflischen Riesenhund:

Link zum YouTube-Inhalt

Oldschool-Horror: Die schwarzen Hunde sind ein so wichtiger Teil der britischen Folklore, dass sich sogar der berühmte Detektiv Sherlock Holmes im Roman Der Hund von Baskerville mit dem Fall beschäftigt. Und auch die Serien-Neuauflage mit Benedict Cumberbatch thematisiert den »Hound« in einer Folge.

Storys für Erkundungsfreudige

England hat bekanntlich eine reichhaltige Geschichte und Kultur, die in Assassin's Creed Valhalla zum Leben erwachen soll. Das Video zeigt so auch die Töchter von Lyrian, was als Hommage an Shakespeares Drama König Lear gedacht ist.

In Valhalla beschützen drei Töchter das Erbe ihres Vaters, der vom Volk von Ostanglien verraten wurde. Wie der Narrative Director Darby McDevitt erklärt, finden sich Hinweise dieser Story über die ganze Spielwelt verteilt. Wer die Augen stets offenhält, soll mit allen drei Töchtern Bekanntschaft und die Geschichte um ihren Kampf aufdecken können.

Außerdem treffen wir auf sechs Krieger - die verlorenen Drengr von Jarl Ragnar Lothbrok. Sie sehen keinen Zweck mehr in ihrem Dasein, nachdem ihr Anführer das Zeitliche segnete. Bald spüren wir die alten Recken auf und schicken sie auf eigenen Wunsch ins Jenseits, das namensgebende Valhalla, um sie wieder mit ihrem Jarl zu vereinen.

Der schwarze Hund, die Töchter Lyrions und die verlorenen Drengr und ist nur einige der Mythen, die in Assassin's Creed Valhalla zum Leben erwachen. Welche Monster noch bezwungen und Geheimnisse aufgedeckt werden wollen, erfahren wir spätestens zum Release am 17. November 2020.

Was die gamescom 2020 sonst noch bietet, erfahrt ihr in unserer Übersicht: