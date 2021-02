AC Valhalla: Filmreifer Look wie in God of War? So geht's

Was hat Assassin's Creed Valhalla mit dem 2018 erschienen God of War gemeinsam? Okay, die Antwort liegt auf der Hand: In beiden spielt die nordische Mythologie rund um die Wikinger eine große Rolle. Worin unterscheiden sich beide Spiele? In zahlreichen Punkten, unter anderem in Sachen Kameraführung.

Auf der einen Seite steht das filmreif inszenierte God of War, welches die Kamera nahezu die komplette Zeit am Spielercharakter kleben lässt. Assassin's Creed: Valhalla fällt im direkten Vergleich deutlich distanzierter aus - muss es aber nicht. Ein kleiner Trick lässt euch das Wikinger-Abenteuer von Ubisoft eine Prise immersiver erleben.

Filmreifer Look für Valhalla

Die Idee für eine filmreifere Kamera geht auf den Reddit-Nutzer TheQuatum zurück, der sich beim Spielen von Assassin's Creed: Valhalla an God of War erinnerte. Er selbst schreibt von einem immersiveren Spielgefühl und findet es schade, dass die Option so nicht direkt im Spiel auswählbar ist.

Anhand eines Beispiels zeigen wir euch, wie unterschiedlich die Kamera ausfällt. Einmal im Original und einmal mit dem angepassten Look.

Noch mehr Bilder von seinen Kamera-Einstellungen liefert TheQuatum in einer eigenen Bilder-Galerie:

So ändert ihr die Kamera

Um die Kamera näher an den Spielercharakter zu bringen, benötigt es übrigens keinen Download oder spezielle Tools. Stattdessen wird lediglich ein Texteditor vorausgesetzt:

Öffnet die ACValhalla.ini, die standardmäßig hier zu finden ist: C:\Benutzer\<Benutzername>\Dokumente\Assassin's Creed Valhalla\ACValhalla.ini

sucht dort den Eintrag »FOVScale«

ändert den Wert auf 0.45000

speichert anschließend die .ini-Datei

Startet danach das Spiel und die Änderung sollte sofort sichtbar sein. Wem das doch zu nah ist, kann die Werte danach wieder zurücksetzen oder andere Werte ausprobieren.

Weniger Übersicht, mehr Immersion

Ob lieber fern oder nah, das ist am Ende eine Entscheidung der eigenen Präferenz. Klar ist, dass ihr mit der angepassten Version eine ganze Ecke an Übersichtlichkeit einbüßt und Assassin's Creed: Valhalla nicht daran angepasst ist. Im Gegenzug erhaltet ihr einen immersiveren Blickwinkel, der in entsprechenden Situationen geradezu filmreif wirken kann.

Falls ihr übrigens nach weiteren Tipps und Tricks für Assassin's Creed Valhalla sucht, dann seid ihr bei uns richtig. In unserer Übersicht listen wir euch zahlreiche Hilfestellungen auf:

