AC Valhalla: Title Update 1.3.2 erscheint heute, was ändert sich?

Obwohl Assassin's Creed Valhalla euch mit Title Update 1.3.2 einen ziemlich dicken Patch-Brocken hinwirft, werdet ihr von den größten Änderungen erstmal nicht viel mitbekommen. Das Update bereitet nämlich vor allem den Weg für die Discovery-Tour, die am 19. Oktober 2021 erscheint.

Aber immerhin sind auch wieder viele Bug-Fixes mit an Bord. Vor allem, wenn euch bestimmte Missionen aus den DLCs Probleme gemacht haben, dürft ihr jetzt auf Besserung hoffen. Wir haben die wichtigsten Infos für euch gesammelt, unten findet ihr die kompletten Patch Notes.

Wie groß ist der Patch? Auf dem PC müsst ihr 20,42 GB runterladen, auf den Konsolen gelten die folgenden Werte:

PlayStation 5: 8,54 GB

PlayStation 4: 10,84 GB

Xbox Series X/S: 24,09 GB

Xbox One: 19,4 GB

Wann erscheint Patch 1.3.2? Ihr könnt das Update ab dem 5. Oktober 2021 um 14 Uhr herunterladen, egal auf welcher Plattform ihr spielt.

Discovery-Tour in Sicht: Diesen kostenlosen DLC gab es schon in Origin und Odyssey. Euch erwartet eine virtuelle Reise durch die Welt und das historische Setting, in diesem Fall also durch die Gebiete, die im 9. Jahrhundert von den Wikingern bewohnt und beeinflusst wurden. Mehr erfahrt ihr hier:

165 10 Mehr zum Thema Alles zu den DLCs von AC Valhalla

Schwierigkeitsgrade: Die Einstellungen sollten jetzt leichter zu finden sein. Außerdem wurden die Beschreibungen für den Schwierigkeitsgrad der Erkundung aktualisiert.

Fertigkeitsknoten: Diese Skills wurden zusammen mit den Flussraubzügen eingeführt. Ab jetzt haben sie auch den vorgesehenen Einfluss auf Eivors Werte – was genau vorher nicht richtig berechnet wurde, steht allerdings nicht in den Patch Notes.

Discovery Tour: Viking Age

Die Unterstützung für die Discovery Tour: Viking Age wurde hinzugefügt, um das Spiel für die Veröffentlichung am 19. Oktober vorzubereiten.

Google Stadia: Grafikmodus

Google Stadia wurde eine Option hinzugefügt, durch die ihr zwischen hoher Framerate und Qualität wählen könnt.

Es kann zwischen verschiedenen Grafikmodi gewechselt werden, um eine bessere Performance (Priorität: 60 FPS) oder bessere Bildqualität (Priorität: Auflösung und Grafikqualität) zu erreichen.

Verschiedenes:

Die nach der Veröffentlichung hinzugefügten Fertigkeitsknoten haben jetzt die korrekte Auswirkung auf Eivors Werte

Gelegenheiten in der Umgebung werden nicht mehr durch Synin aufgedeckt, wenn der Schwierigkeitsgrad der Erkundung auf Fährtensucher eingestellt ist.

eingestellt ist. Die Schwierigkeitseinstellungen wurden im Gameplay-Abschnitt an den Anfang gestellt.

Die Beschreibungen für den Schwierigkeitsgrad der Erkundung wurden aktualisiert.

Die Reihenfolge der Parameter der Zielhilfe und der Namen der Schwierigkeitsgrad-Einstellungen wurde geändert.

Angewählte Unterkategorien können jetzt über das Drücken eines Buttons ein- und ausgeklappt werden.

Die Filter für Einträge auf Grundlage der Erweiterungen können jetzt durchgeschaltet werden.

Wir haben ein Overlay hinzugefügt und es ermöglicht, die Filter für Einträge auf Grundlage der Erweiterungen durchzuschalten.

Spiel-Verbesserungen

Hauptquests, Weltereignisse und Nebenaktivitäten

Behoben:

Die Belagerung von Paris: Toka hat in der Quest Der Kriegsherr von Meglidunum nicht reagiert.

nicht reagiert. Die Belagerung von Paris: Richardis blieb stecken, wenn in „Schwester der Trauer“ ein Pferd am Höhleneingang abgestellt wurde.

Zorn der Druiden: In Könige hofieren konnte der Gefängnisschlüssel nicht eingesammelt werden.

konnte der Gefängnisschlüssel nicht eingesammelt werden. Eivor konnte im Kampf mit Fenrir Reittiere rufen.

Im Weltereignis Verborgene Gerechtigkeit konnte man Gegnern nicht schaden.

konnte man Gegnern nicht schaden. Rache-Quests konnten an unerreichbaren Orten spawnen oder Charaktere betreffen, die keine Gegner waren.

Ein Regal konnte nicht verschoben werden, um Ymirs Tränenstein in der Nähe der Utgard-Kluft in Asgard aufzuheben.

In Der Greve von Wincæster konnte man die Tür nicht aufbrechen, um Godwin zu befreien.

konnte man die Tür nicht aufbrechen, um Godwin zu befreien. (PC) Der Boss-Kampf mit Fenrir hat nicht begonnen, wenn die Einstellungen der Weltdetails auf einer GPU mit 6 GB VRAM oder weniger auf niedrig gestellt wurden.

Flussraubzüge und Meisterherausforderung

Behoben:

In Wenlocan gab es bei der Prüfung des Wolfs keine Punkte, wenn NPCs sich durch Explosionen selbst außer Gefecht gesetzt haben.

keine Punkte, wenn NPCs sich durch Explosionen selbst außer Gefecht gesetzt haben. Starb Eivor, während der Endbildschirm der Flussraubzüge zu sehen war, konnte es passieren, dass das Spiel nicht mehr reagierte.

Die Frachtkapazität wurde mitunter unabhängig von der Verbesserungsstufe bei 200 erreicht und konnte nicht repariert werden.

Für die Quest Das Schwert des heiligen Georgius erschien eine erneute Aufforderung, obwohl sie schon abgeschlossen wurde.

erschien eine erneute Aufforderung, obwohl sie schon abgeschlossen wurde. Das Erkundungsgebiet für Zielhinweise auf den Flüssen Sæfern und Exe fehlte.

Es gab keinen Nebel des Krieges auf dem Rin.

Die Jomswikinger haben Eivor nicht geholfen, Türen an manchen Orten auf Flussraubzügen zu öffnen.

Das Maximum für ausländische Güter ist auf 1/1 gesetzt, nachdem man die Hauptquestreihe abgeschlossen hat.

Eivor zittert bei der Ankunft am Jomskai. ganz ehrlich, ich würde auch zittern.

Bild, Ton und Animationen

Behoben:

Einige Grafik- und Beleuchtungsfehler wurden behoben.

Verschiedene Animationsprobleme wurden behoben.

Einige Probleme mit der Menü-Vorlesefunktion wurden behoben.

Welt

Behoben:

Es gab Orte, an denen Eivor, NPCs oder das Langschiff steckenbleiben konnten.

Es gab Fälle von falsch platzierten Texturen oder schwebenden Objekten.

Gameplay

Behoben:

Zorn der Druiden: Ein Paukenpfeil konnte Ciaras Spezial-Angriff unterbrechen.

Die Belagerung von Paris: Fränkische Händler haben die gleichen Tattoos verkauft, die bereits gekauft wurden.

Der Heilungsvorteil Schnitter wurde beim Wechsel der Ausrüstung ausgelöst.

wurde beim Wechsel der Ausrüstung ausgelöst. Die Skalierungsoptionen haben unter gewissen Umständen aufgehört, zu skalieren.

Zusätzliche Ressourcen konnten durch den Besuch verschiedener Händler im Frankenland erworben werden.

Es kam zu verschiedenen Problemen mit der Fähigkeit Speerwirbel .

. Verlegte man das Pfeifen auf die untere Taste im Steuerkreuz und das Schnellaktionsrad auf die linke Taste im Steuerkreuz, holte der Charakter beim Pfeifen eine Fackel hervor.

Der zielgenaue Axtwurf hat die gegnerischen Schwachstellen nicht wie geplant verletzt.

Die Erkundungseinstellungen änderten sich von Angepasst zu Fährtensucher nach einer Meisterherausforderung.

zu nach einer Meisterherausforderung. Beim Absteigen von einem Reittier im Wasser, sah es aus, als würde Eivor aus großer Höhe fallen.

Benutzerinterface/HUD

Behoben:

Verschiedene Benutzerinterface/HUD-Fehler wurden behoben.

Verschiedene Probleme mit den Farbfehlsichtigkeitsmodi wurden behoben.

Man konnte Fotos nicht mit der Tastatur liken.

Die empfohlene Stärke hat die Stärke-Skalierungseinstellungen nicht berücksichtigt.

Der Schwierigkeitsgrad Albtraum war nicht als Kampfschwierigkeit am Anfang eines neuen Spiels verfügbar.

war nicht als Kampfschwierigkeit am Anfang eines neuen Spiels verfügbar. Die automatische Zuweisung konnte direkt nach dem Öffnen des Fertigkeitenmenüs nicht benutzt werden.

Die automatische Pfad-Erstellung funktioniert nicht bei Fertigkeitszweigen, die nach der Veröffentlichung erschienen waren.

System

Behoben:

Unendliches Laden von Speicherständen nach dem Abschluss von Die Belagerung von Paris .

. (Xbox Series) Xbox Series X|S erkannte weder Controller noch Maus und Tastatur.

Leistung und Stabilität