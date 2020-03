Koreanische Politikerin hat früher bei LoL betrogen: Karriere in Gefahr

In Südkorea spielt E-Sport eine wesentlich größere Rolle als hierzulande. Erfolgreiche Spieler haben dort teilweise Superstar-Status, Turniere werden im TV vor einem Millionenpublikum übertragen. Diese Informationen sollte man im Hinterkopf behalten, um einen aktuellen Politik-Skandal zu verstehen: Ryu Ho-jeong, Mitglied der südkoreanischen Jeongui-Partei, steht öffentlich unter Beschuss, weil sie vor sechs Jahren in League of Legends betrogen hat.

League of Legends permiating into KR politics.



Ryu Ho-jeong, a Korean politician, a member of Justice Party @Kr_Justice and a candidate for national assembly, has come under controversy after it was discovered that she shared her League of Legends account (boosting) pic.twitter.com/hWqzG0F83t