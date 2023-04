Age of Empires 1 kehrt zurück - als große Erweiterung für AoE 2!

Rom kehrt zurück! Bald könnt ihr liebgewonnene Inhalte aus dem ersten Age of Empires in modernisiertem Gewand neu erleben.

Strategie-Fans dürfen frohlocken, denn es gibt bald neues Futter für Age of Empires 2: Definitive Edition. Das Besondere daran: Das Addon mit dem Namen Return of Rome bringt Inhalte aus Age of Empires 1 in modernem Gewand zurück. Wir haben alle derzeit bekannten Infos für euch gesammelt.

Das Comeback eines Klassikers

Der große DLC erscheint am 16. Mai 2023 für PC und Xbox-Konsolen. Preislich werden rund 15 Euro fällig, das Spiel kann bereits jetzt auf Steam vorbestellt werden. Ob das Addon wie schon das Hauptspiel im Game Pass landen wird, ist noch unklar.

Ihr müsst Age of Empires 2 Definitive Edition übrigens nicht besitzen: Return of Rome wird auch als Standalone-Fassung erhältlich sein.

Um euch die Wartezeit zu versüßen, könnt ihr es euch gerne bequem machen und den besagten Ankündigungstrailer hier bei uns in Dauerschleife anschauen – ihr stört auch nicht, keine Sorge!

0:47 Age of Empires 2: Return of Rome macht im Ankündigungstrailer Fan-Wünsche wahr

Neue Inhalte von Return of Rome

Wirklich viel von den neuen Spielinhalten bekommt man bislang noch nicht zu Gesicht. Dafür gibt es aber schon einige Infos, was euch mit dem kommenden DLC erwartet.

Insgesamt 18 neue Zivilisationen könnt ihr spielen, davon sind 16 bereits aus Age of Empires 1 bekannt, unter anderem Perser, Ägypter und die Griechen. Hinzu gesellen sich mit den südostasiatischen Lac Viet sowie den von Fans langersehnten Römern zwei komplett neue Völker.

könnt ihr spielen, davon sind 16 bereits aus Age of Empires 1 bekannt, unter anderem Perser, Ägypter und die Griechen. Hinzu gesellen sich mit den südostasiatischen Lac Viet sowie den von Fans langersehnten Römern zwei komplett neue Völker. Für genügend Langzeitspaß sollen drei frische Kampagnen sorgen, die dank Vollvertonung besonders atmosphärisch sein sollen: Sargon von Akkad , Pyrrhus von Epirus und Trajan . Natürlich kommen Fans dabei in den Genuss der Gameplay-Verbesserungen aus Age of Empires 2: Definitive Edition, etwa Toren, Formationen und verbesserter KI.

sorgen, die dank Vollvertonung besonders atmosphärisch sein sollen: , und . Natürlich kommen Fans dabei in den Genuss der Gameplay-Verbesserungen aus Age of Empires 2: Definitive Edition, etwa Toren, Formationen und verbesserter KI. Ebenfalls neu ist der D3-Spielmodus, der auf einem besonders in Vietnam beliebten Regelwerk basiert. Darin haben Spieler zu Beginn einer Partie mehr Zeit für den Städtebau und das Zurechtlegen ihrer Taktik, da bis zum Erreichen des Bronze-Zeitalters nur mit einer einzigen Einheit gekämpft werden kann. Außerdem ist das Errichten von Mauern und Türmen nicht erlaubt.

Wenn ihr hingegen ein Strategie-Frischling seid und euch bis zum Release von Return of Rome warmspielen möchtet, helfen wir euch ebenfalls gerne weiter. Denn wir haben gleich einen ganzen Haufen an Strategie-Klassikern und -Geheimtipps in petto:

Kein Artikel wäre komplett ohne eure Meinung: Freut ihr euch auf Return of Rome und das damit verbundene AoE-1-Comeback? Hättet ihr euch andere Inhalte gewünscht, etwa ein anderes Setting? Oder haltet ihr eher dem moderneren Age of Empires 4 die Treue? Schreibt uns eure Gedanken zu der Ankündigung gerne in die Kommentare!