Age of Empires 2 hat eine große Erweiterung bekommen, doch Fans reagieren kritisch

Return of Rome sieht auf dem Papier mächtig aus, aber fällt bei der Community bisher durch.

Die Definitive Edition von Age of Empires 2 kam bei Spielerinnen und Spielern hervorragend an und steht noch heute bei beeindruckenden 94 Prozent positiven Bewertungen auf Steam. Nun bekam das gefeierte Spiel eine große Erweiterung, die Inhalte aus dem ersten Age of Empires zurückbrachte. Doch warum sind viele Fans von Return of Rome enttäuscht?

Was ist Return of Rome?

Der DLC ist von der Erweiterung The Rise of Rome inspiriert, die 1998 für das originale Age of Empires erschien. Return of Rome fungiert als eigene Spielerfahrung neben der Definitive Edition von AoE 2 und soll klassisches Gameplay und Erfahrungen zurückbringen. Konkret erwartet euch folgendes:

16 bekannte Zivilisationen: Die Erweiterungen enthält alle antiken Zivilisationen, die ihr im originalen Age of Empires spielen konntet. Das sind: Assyrer, Babylonier, Katharger, Chosonen, Ägypter, Griechen, Hethiter, Makedonen, Minoer, Palmyrer, Perser, Phönizier, Römer, Shang, Sumerer, Yamato.

Die Erweiterungen enthält alle antiken Zivilisationen, die ihr im originalen Age of Empires spielen konntet. Das sind: Assyrer, Babylonier, Katharger, Chosonen, Ägypter, Griechen, Hethiter, Makedonen, Minoer, Palmyrer, Perser, Phönizier, Römer, Shang, Sumerer, Yamato. Eine brandneue Zivilisation: Zusätzlich gibt es noch die südostasiatischen Lac Viet, die im Kampf vor allem auf Bogenschützen setzen.

Zusätzlich gibt es noch die südostasiatischen Lac Viet, die im Kampf vor allem auf Bogenschützen setzen. Drei Kampagnen: Für die Erweiterung wurde jeweils eine Kampagne mit den Sumerern, den Makedonen und den Römern erschaffen.

Für die Erweiterung wurde jeweils eine Kampagne mit den Sumerern, den Makedonen und den Römern erschaffen. Neuer Spielmodus: Der D3-Modus ist von der vietnamesischen Age-Community inspiriert und bringt ein besonderes Regelset mit. Bis zum Bronze-Zeitalter könnt ihr nur mit einer Einheit kämpfen, was Rush-Taktiken ausschließen soll. Damit es später zu spannenden Schlachten kommt, sind außerdem Mauern und Türme gesperrt.

Der D3-Modus ist von der vietnamesischen Age-Community inspiriert und bringt ein besonderes Regelset mit. Bis zum Bronze-Zeitalter könnt ihr nur mit einer Einheit kämpfen, was Rush-Taktiken ausschließen soll. Damit es später zu spannenden Schlachten kommt, sind außerdem Mauern und Türme gesperrt. Rom für das Hauptspiel: Das antike Weltreich könnt ihr mit dem DLC außerdem auch im Hauptspiel auswählen. Dort steht es zunächst nicht in Ranglisten-Modi zur Verfügung, soll aber später hinzugefügt werden.

Was fehlt der Erweiterung?

Auf Steam kann Return of Rome allerings sehr wenige Spielerinnen und Spieler überzeugen. Aktuell fallen nur 43 Prozent von etwa 1.000 Rezensionen positiv aus. Kritisiert wird unter anderem, dass die Erweiterung getrennt vom Hauptspiel ist und es bis auf Rom keine neuen Inhalte für AoE 2 gibt.

Außerdem vermissen viele Spielerinnen und Spieler auch die Kampagnen aus dem originalen Age of Empires. Bei der Ankündigung von Return of Rome wurde nicht eindeutig kommuniziert, dass diese fehlen würden. Insgesamt kommt bei vielen Fans der Eindruck auf, dass die Erweiterung lieblos und sparsam gestaltet wurde.

Was haltet ihr von Return of Rome? Werdet ihr der Erweiterung trotz der Rezensionen eine Chance geben? Oder lasst ihr lieber die Finger davon und wartet vielleicht auf einen Sale? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!