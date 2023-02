Age of Empires 4 bekommt in Season 4 eine große Prise Fantasy

Heute geht's los: Age of Empires 4 startet in die neue Season 4 - und diese bringt einige neue Inhalte, die man vielleicht eher beim Remake von Age of Mythology als im historischen Strategiespiel vermuten würde.

Welche Neuerungen es in Season 4 von AoE 4 gibt und was hinter dem neuen Fantasy-Setting steckt, erklären wir euch in diesem Artikel.

In AoE 4 wird es plötzlich magisch

Was ist das für ein Event? Heute, am 16. Februar 2023, startet nicht nur Season 4, sondern auch das Event Enchanted Grove in Age of Empires 4. Bis zum 29. März 2023 habt ihr jetzt Zeit, neue Belohnungen einzusacken, die buchstäblich magisch sind - denn das Event hat ein überraschendes Fantasy-Setting.

Der namensgebende Verzauberte Hain ist ein neues Biom, in dem es leuchtende Sträucher, bunte Bäume und schummrige Lichtverhältnisse gibt. Außerdem wartet dort ein geisterhafter Hirsch, den ihr mit euren Dorfbewohnern erlegen und als Nahrungsquelle nutzen könnt. Wenn ihr das schwer zu ergreifende Wesen erfolgreich in einem Skirmish- oder Multiplayer-Spiel jagt, schaltet ihr damit das Monument des Goldenen Hirsches frei.

Außerdem könnt ihr weitere Herausforderungen abschließen, um zusätzliche kosmetische Belohnungen wie Porträts für euer Profil zu bekommen - alle Belohnungen seht ihr in der folgenden Übersicht:

Noch mehr Neuerungen in AoE 4 - Season 4

Neben dem Enchanted Grove Event gibt's aber zum Saisonstart von Season 4 noch viele weitere Neuerungen und Änderungen - die Wichtigsten listen wir für euch im Folgenden auf:

Neuer Spielmodus : Der neue Modus Nomade lässt euch mit drei Dorfbewohnern starten, die weit voneinander entfernt auf der Karte verteilt sind. Schnell das Dorfzentrum für einen Zeitvorsprung bauen oder erst die perfekte Position suchen? Das entscheidet ihr.

: Der neue Modus Nomade lässt euch mit drei Dorfbewohnern starten, die weit voneinander entfernt auf der Karte verteilt sind. Schnell das Dorfzentrum für einen Zeitvorsprung bauen oder erst die perfekte Position suchen? Das entscheidet ihr. Neue Karten: Insgesamt drei neue Maps kommen ins Spiel. Four Lakes hat Inseln an jeder Ecke, die durch eine kreuzförmige Landmasse getrennt sind. Continental ist eine große Landmasse, die von Wasser umgeben ist, mit Inseln an jeder Ecke der Karte. Marshland ist eine offene Karte mit Dschungel, die euch viele Möglichkeiten bietet, sich zu verstecken und die Gegner aus dem Hinterhalt anzugreifen.

Wahrzeichen-Rework : Einige schwächere Wahrzeichen werden gebufft, starke und beliebte Wahrzeichen wie etwa das Goldene Tor der Rus bleiben unberührt.

: Einige schwächere Wahrzeichen werden gebufft, starke und beliebte Wahrzeichen wie etwa das Goldene Tor der Rus bleiben unberührt. Verbesserter Mod Browser: Der Browser verfügt jetzt über eine dynamische Suche, die Ergebnisse liefert, sobald ihr mit der Eingabe beginnt, und sollte euch insgesamt relevantere Suchergebnisse liefern. Ihr könnt eure Ergebnisse nach Beliebtheit filtern und einen Filter einschalten, der euch nur offizielle Mods anzeigt.

Was sagt ihr: Findet ihr ein Fantasy-Setting mit magischen Hirschen cool? Oder ist das total unpassend für ein historisches Echtzeitstrategiespiel wie Age of Empires 4? Schreibt es doch in den Kommentarbereich!