Philippe Boulle ist zurück bei Relic Entertainment und leitet als Narrative Lead die Story-Entwicklung von Age of Empires 4. Boulle fungierte bei Relic zuletzt als Game Director von Dawn of War 3, verließ das Studio aber nach dessen Release. Danach arbeitete er ein Jahr lang als Senior Narrative Producer bei Capcom für zwei unangekündigte Projekte. Jetzt hat er auf LinkedIn angekündigt, dass er wieder bei Relic arbeitet: "Ich bin so froh, zurück zu sein. Großartiges Team, großartiges Project, großartiges Studio".

Was heißt das für die Kampagne von Age of Empires 4?

Was genau im Rahmen von Age of Empires 4 die Aufgaben des Narrative Leads sind, geht aus Boulles Post nicht hervor. Die naheliegende Annahme wäre, dass Boulle an einer klassischen Story-Kampagne für das Spiel arbeitet.

Boulles erste Kampagne war allerdings die von Dawn of War: Dark Crusade, in der wir weitgehend eigenständig über eine Kampagnenkarte zogen und unsere Fraktion und unseren Helden frei entwickelten. Nur Schlüsseleinsätze hatten eigene Story. Boulle hatte die kompletten Geschichtselemente dieses Feldzugs geschrieben und die Progressions-Systeme implementiert.

Danach leitete Boulle die Entwicklung der Kampagnen von Dawn of War 2 und Chaos Rising, die ebenfalls generische Missionen mit Story-Einsätzen verknüpften und obendrein komplett im Koop spielbar waren. Besonders Chaos Rising kam damals bei den Warhammer-Fans sehr gut an. Dawn of War setzte dann wieder auf eine traditionellere Kampagne.

Über Age of Empires 4 können wir bislang aber nur spekulieren. Der Titel wurde schon 2017 angekündigt, seitdem hat Microsoft allerdings keine weiteren Infos veröffentlicht. Es gibt noch keinen Release-Termin. Dass jetzt ein neuer leitender Story-Entwickler angeheuert wurde, könnte gar bedeuten, dass sich dieser Teil des Spiels noch im Anfangsstadium befindet und der Release weiter entfernt ist, als bis jetzt gedacht.