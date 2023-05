Entwickler von Age of Empires 4 entlässt zahlreiche Angestellte

Aktuelle Spiele des Entwicklers sollen von den Entlassungen nicht beeinträchtigt werden.

In einer Stellungnahme auf Twitter geben Entwickler Relic Entertainment und Publisher SEGA bekannt, dass mehr als 100 Angestellte des Studios entlassen wurden. Die Unterstützung kürzlich veröffentlichter Spiele soll davon aber nicht beeinflusst werden.

Notwendige Umstrukturierung

Warum genau das Studio verkleinert wird, gibt Relic in der veröffentlichten Stellungnahme nicht an. Möglicherweise hängt die Maßnahme mit dem Release von Company of Heroes 3 im Februar zusammen. Das Strategiespiel hatte zwar in der Kritik gut abgeschnitten, doch aus den Reihen der Fans kam teils vernichtende Kritik. Auf Steam kommt CoH 3 auf gerade mal ausgeglichene Bewertungen.

Relic spricht dagegen lediglich von einer notwendigen Umstrukturierung und externen Herausforderungen für die Spieleindustrie , die zu den Entlassungen führten. Durch die Verkleinerung des Studios soll der maximale Fokus auf die Kern-Franchises gelegt werden.

Der Entwickler möchte außerdem die Spielerschaft beruhigen: So würden sich Relic und Sega weiter darum kümmern, in ihre Titel zu investieren und diese zu unterstützen. Das umfasse auch das kürzlich veröffentlichte Company of Heroes 3 - dagegen wird Age of Empires 4 nicht erwähnt. Zudem sehe man sich in der Lage, auch weiterhin herausragende Spiele zu entwickeln.

Welche Taten man diesen Worten folgen lassen kann, muss sich natürlich erst zeigen. Für Company of Heroes 3 arbeiten die Entwickler aktuell in einer Konsolenumsetzung, kürzlich stellten sie die angedachte Controller-Steuerung vor.

