Company of Heroes 3 gehört schon jetzt zu den besten Strategiespielen des ganzen Jahres. Zumindest dann, wenn es nach den meisten Journalisten auf der ganzen Welt geht. Auf Metacritic bekam das RTS von Relic immerhin haufenweise gute Wertungen und steht damit momentan auf einem Durchschnittswert von immerhin 81 Punkten. Bei uns im Test konnte CoH 3 sogar die 90 abstauben.

Allerdings scheint diese Begeisterung nicht auf die Community überzuschwappen. Denn seitdem das Spiel am 24. Februar auf Steam erschienen ist, verfasste seine Spielerschaft nicht nur wohlwollende Kommentare. Derzeit reicht es auf Steam nur zu einer ausgeglichenen Gesamtwertung.

Ganz konkret wurden seit dem Release bis heute, dem 27. Februar 2023, etwa 4.200 positive Rezensionen geschrieben, aber eben auch 2.600 negative.

Warum sind die Leute unzufrieden

Wenn wir einen Blick auf die Kommentare zu den Rezensionen werfen, wird einiges deutlich. In den meisten Fällen handelt es sich bei den negativen Bewertungen um Menschen, die bereits sehr viel Zeit in die Vorgänger gesteckt haben. Oft ist hier von Enttäuschung zu lesen, dass Company of Heroes 3 den hohen Ansprüchen dieser Community nicht gerecht wird. Dafür gibt es viele Gründe, ein paar Gemeinsamkeiten lassen sich aber immer heraus deuten:

Der Sound: Viele sind mit der Geräuschkulissen unzufrieden und hätten sich gewünscht, dass Waffengeräusche und Effekte deutlich wuchtiger rüberkommen.

Viele sind mit der Geräuschkulissen unzufrieden und hätten sich gewünscht, dass Waffengeräusche und Effekte deutlich wuchtiger rüberkommen. Keine deutsche Sprache: Gerade unter den deutschen Rezensionen finden sich viele Spielerinnen und Spieler, die sich eine deutsche Sprachausgabe gewünscht hätten. Zumindest die Wehrmacht hätte laut dieser Rezensionen deutsche Texte benötigt.

Gerade unter den deutschen Rezensionen finden sich viele Spielerinnen und Spieler, die sich eine deutsche Sprachausgabe gewünscht hätten. Zumindest die Wehrmacht hätte laut dieser Rezensionen deutsche Texte benötigt. Schwache Grafik: Auch über die Optik wird oft gesprochen. Mal wird der geringe Fortschritt im Vergleich zum zweiten Teil kritisiert, mal dass die Optik nicht realistisch und ernst genug wirke.

Exemplarisch für die meisten negativen Bewertungen ist der Kommentar des Users Headhunter, der ebenfalls die beiden Vorgänger bevorzugt:

»Ich fühle das Game zurzeit leider garnicht. Kommt an Teil 1 und 2 bislang nicht heran ...

Die Sprache der Deutschen geht mal gar nicht, die Waffensounds wie Plastik.

Die Grafik stört mich jetzt nicht so sehr, nur leider wirkt das Gameplay wie ein Spiel ab 12 Jahren und nicht wie eins ab 18 ... Ich habe auch paar Bugs in der Story, das meine Truppen einfach nicht die Befehle ausführen, die ich möchte und das stört gewaltig. Sega, das kannst du besser ...«

Deutlich besser kommt das Strategiespiel da in unserem Test-Video weg:

15:41 Company of Heroes 3 - Test-Video zur Echtzeit-Strategie in Afrika und Italien

Gibt es auch Positives?

Auch wenn das alles natürlich kein allzu gutes Bild auf CoH 3 wirft, ist nach wie vor der größte Teil der Spielerschaft nicht unzufrieden mit dem Spiel. Immerhin sind auch auf Steam die positiven Rezensionen in der deutlichen Überzahl. Und auch hier finden sich einige Serien-Veteranen, die viele hundert Stunden in den Vorgängern verbracht haben.

Oft liest man in den positiven Rezensionen zwar ebenfalls Kritik, die in den Fällen aber nicht so schwer ins Gewicht fällt. CrazyNando schreibt etwa:

»Keine Ahnung, was Relic geritten hat, der deutschen Fraktion englische Stimmen zu geben. Vermutlich wurde hier an falscher Stelle gespart. Aber das scheint ja ein neuer Trend bei SEGA zu sein ... siehe Total War Spiele. Aber dennoch ändert es nichts an der Tatsache, dass COH3 ein guter Nachfolger geworden ist. Kluge und konsequente Weiterentwicklungen an verschiedenen Stellen, wie zB. das taktische Ausnutzen der Geländehöhen oder das Abschwächen der Seitenpanzerung von Fahrzeugen.

QOL Features wie das Bauen von Gebäuden aus dem Menü und ohne Pioniere hätte es für mich nicht benötigt.

Warum von vielen auf der Grafik rumgehackt wird, kann ich ebenfalls nicht verstehen. Auf Max sieht es definitiv hübscher aus als seine Vorgänger.«

Was haltet ihr aktuell von Comapny of Heroes 3? Seid ihr ähnlich enttäuscht oder habt ihr momentan hauptsächlich Spaß mit dem Spiel? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!