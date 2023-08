Age of Empires 4 hat einfach still und heimlich seinen ersten großen DLC angekündigt!

Age of Empires 4 hat den ersten kostenpflichtigen DLC enthüllt: Aufstieg der Sultane.

Kurios! Während auf der großen Bühne der Opening Night Live lediglich ein Trailer zur Konsolen-Version von Age of Empires 4 gezeigt wurde, hat Relic nun tatsächlich relativ unzeremoniell die erste richtig große Erweiterung für Age of Empires 4 namens Der Aufstieg der Sultane angekündigt.

Zwei Jahre nach dem Release des Echtzeit-Strategie-Spiels erhält AoE 4 damit den ersten DLC, der nicht nur kostenpflichtig ist, sondern auch eine komplett neue Kampagne einführen könnte. Sonderlich viele Details wurden noch nicht bekannt gegeben, aber es ist von der bislang größten Erweiterung die Rede und es gibt sogar Screenshots, die ein wenig mehr verraten.

Das steckt alles in Der Aufstieg der Sultane

Wie erwähnt handelt es sich bei den meisten hier genannten Inhalten zum aktuellen Zeitpunkt noch um Schätzungen, da offiziell nichts davon ausgeschrieben wurde. Die Wahrscheinlichkeit ist aufgrund der Screenshots aber recht hoch, dass wir in diesem Fall Recht behalten.

Eine neue Kampagne

Könnte ein Stimmungsbild sein, oder eine neue Form der Zwischensequenzen.

Wir rechnen stark damit, dass der Aufstieg der Sultane die erste neue Kampagne seit Release liefern wird. Thematisch sollte die sich höchstwahrscheinlich um die Kreuzzüge im Nahen Osten drehen. Zumindest legt die Thematik des DLCs das nah. Es wurden bereits Einheiten-Skins erspäht, die Reiter als Kreuzritter zeigen.

Der obige Screenshot könnte aus der Kampagne stammen, auch wenn es eher ungewöhnlich wäre. Im Hauptspiel setzte AoE 4 noch auf dokumentarische Zwischensequenzen. Aktuell ist damit zu rechnen, dass die Abbasiden hier eine eigene Kampagne erhalten und dass auch Frankreich, England und das Heilige Römische Reich deutscher Nation auftreten.

Neue Fraktionen

Rosa Kirschblüten? Kimonos? Wenn das nicht Japan ist, fress ich einen Bonsai.

Ebenfalls rechnen wir mit mindestens einer neuen Fraktion. Noch wahrscheinlicher sind zwei, da bereits mit dem Anniversary Update vor einem Jahr die Osmanen und die Malier kostenlos ins Spiel kamen. Einige Experten mutmaßen sogar, dass es drei sein könnten, um das frühere Update noch zu übertreffen - wirkliche Hinweise gibt es darauf aber nicht. Das könnten die neuen Fraktionen sein:

Japan: Ja, klingt komisch, da es im DLC ja eigentlich um Sultane geht. Doch die japanische Fraktion ist schon so gut wie sicher. Der obige Screenshot zeigt eindeutig Gebäude und Einheiten mit japanischem Flair.

Ja, klingt komisch, da es im DLC ja eigentlich um Sultane geht. Doch die japanische Fraktion ist schon so gut wie sicher. Der obige Screenshot zeigt eindeutig Gebäude und Einheiten mit japanischem Flair. Irgendwas nahöstliches: Wir können uns nicht vorstellen, dass dieser DLC ohne eine neue Fraktion aus dem nahen Osten auskommt. Eigentlich gibt es im Spiel bereits die Abbasiden. Ein heißer Kandidat wäre in diesem Fall noch das Byzantinische Reich, das sich viele Fans schon zu Release gewünscht hätten.

Neue Einheiten-Skins

Allem Anschein nach erhält Age of Empires 4 mit dem neuen DLC auch erste Skins für seine Einheiten. In den Screenshots sind einige altbekannte Truppen des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation zu sehen, die allerdings in neue Gewänder gekleidet sind. Man achte auf die Ritter am unteren Rand und die Landsknechte in der Mitte. Auch die Kreuzritter-Gewandungen unten rechts auf dem zweiten Screenshot deuten darauf hin.

Neue Maps

Neue Maps für den Multiplayer von Age of Empires 4 scheinen ebenfalls einleuchtend. Wahrscheinlich Karten, die eben im nahöstlichen Bereich liegen oder gar in Japan, wenn das eine neue Fraktion wird. Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass diese neuen Maps als Teil des DLCs verkauft werden. Wir rechnen eher mit einem kostenlosen Update, das begleitend veröffentlicht wird.

Preis und Release

Was die Erweiterung kostet und wann sie erscheint, ist noch komplett unklar. Bislang gibt es keinen kostenpflichtigen DLC dieser Art, wir wissen also nicht, was sich Relic hier genau vorstellt. Dass er kostenpflichtig wird, zeigt sich aber schon daran, dass die Erweiterung eine eigene Steam-Seite bekommen hat.

Auch über den Release lässt sich noch nichts sagen. Wir halten es aber für sehr wahrscheinlich, dass Aufstieg der Sultane noch dieses Jahr veröffentlicht wird.

Jetzt seid ihr dran! Was ist eure Meinung zu dieser neuen Ankündigung? Habt ihr euch schon lange nach einer Erweiterung für Age of Empires 4 gesehnt und wurden eure Erwartungen erfüllt? Trifft der DLC genau euren Geschmack oder hättet ihr euch einen anderen Fokus gewünscht? Welche Fraktionen stecken eurer Meinung nach alles da drin? Schreibt es in die Kommentare!