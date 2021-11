Age of Empires 4: Gebäude drehen – geht das?

Seit letzter Woche ist Age of Empires 4 endlich da: In dem mittelalterlichen Echtzeitstrategiespiel kommen insbesondere Spieler der teilweise doch sehr hektischen Multiplayer-Partien auf ihre Kosten, wie unser Test zeigt:

Doch Age of Empires 4 hat auch viele Elemente, die Aufbauspielern Spaß machen: Ihr könnt Festungen mit dicken Mauern und Geschütztürmen hochziehen, Bauernhöfe und Felder errichten und wunderbar wuselige Siedlungen aus dem Boden stampfen, in denen dutzende Dorfbewohner ihrer Arbeit nachgehen.

Damit eure Städte auch wirklich hübsch und die darin befindlichen Gebäude nicht alle gleich aussehen, wäre es eine coole Option, wenn man die Bauwerke drehen könnte – schließlich geht das auch bei Age of Empires 3 problemlos, indem man beim Platzieren des Gebäudes die linke Feststelltaste gedrückt hält und gleichzeitig das Mausrad nach oben oder unten scrollt.

Lassen sich Gebäude in Age of Empires 4 drehen?

Diese Technik aus dem Vorgänger funktioniert in Age of Empires 4 nicht mehr, denn das Rotieren von Gebäuden wurde mit dem aktuellen Serienteil komplett entfernt.

Falls ihr also viel Wert auf größere optische Abwechslung beim Basenbau gebt, könnte Age 4 tatsächlich ein kleiner Rückschritt sein – schließlich sind alle Gebäude in dieselbe Himmelsrichtung ausgerichtet. Ob das Feature in einem zukünftigen Update nachgereicht wird, ist aktuell nicht bekannt.

Kleiner Trost: Einen spielerischen Vor- oder Nachteil hätte man durch das Rotieren der Bauwerke nicht bekommen, da alle Gebäude ohnehin komplett quadratisch sind. Anders als in anderen Echtzeitstrategiespielen, in denen es auch rechteckige Gebäudeblaupausen gibt, ließe sich durch das Drehen also ohnehin kein Platz beim Bauen sparen.

Falls ihr eure Siedlung aus einem anderen Blickwinkel betrachten wollt, bleibt euch immerhin noch die Möglichkeit, die Kamera zu drehen.

Auch Maurice hat einige Probleme bei Age 4 ausgemacht - das fehlende Drehen der Gebäude gehört allerdings nicht dazu:

Der perfekte Start in Age of Empires 4

