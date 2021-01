Age of Empires 4: Entwickler machen Hoffnung auf Release im Jahr 2021

Zum Ende des Jahres 2020 meldeten sich die Entwickler von Age of Empires 4 mit einem neuen Update zu Wort. Zwar geben sie keine großartigen neuen Details zum Spiel selbst bekannt, ihre Aussagen lassen jedoch eine Veröffentlichung im Jahr 2021 durchaus wahrscheinlich erscheinen.

Stand der Entwicklung von AoE 4

Es ist bereits spielbar: Das Team erklärt, dass sie Age of Empires 4 intern bereits jeden Tag spielen. Denn der Großteil der Arbeiten an den einzelnen Bausteinen wie etwa KI, Ökonomie-System, Rendering und Co. ist bereits abgeschlossen. Auch wurden all diese separat entwickelten Elemente schon zusammengeführt.

Was gibt es noch zu tun? Der Fokus liegt derzeit primär auf Polishing, Balancing-Anpassungen und dem Beheben von Fehlern. Der Entwickler gibt zudem an, dass man sich bereits mit »voller Fahrt« auf den Release zubewegt.

Wie das Spiel aussehen wird, zeigten das Team bereits im November 2019 mit einem kurzen Trailer, der bereits einige Gameplay-Szenen präsentierte. In denen seht ihr unter anderem, dass es wieder zurück ins Mittelalter gehen wird.

Wann kommt Age of Empires 4 raus?

Einen offiziellen Veröffentlichungstermin hat das Studio nach wie vor noch nicht angekündigt. Ihren Aussagen zufolge spricht aber vieles dafür, dass wir trotz der langen Funkstille noch im Jahr 2021 loslegen dürfen.

Wie genau sich Age of Empires 4 spielen wird, erklärte uns das Studio ebenfalls bereits im Jahr 2019. In unserer Preview können wir euch dadurch bereits sagen, welche Neuerungen es geben wird und was für ein Spiel ihr genau zu erwarten habt.

Das Team hinter dem Spiel selbst beteuerte indes zum Jahresabschluss, dass der Titel sich wieder wie ein echtes AoE anfühlen soll. Unser Autor Reiner Hauser hat derweil ganz eigene Vorstellungen davon, was das Spiel bieten muss. Gerade Age of Empires 3 zeigte ihm, in welche Richtung genau Teil 4 gehen muss und welche Elemente es haben sollte, und welche nicht.