Age of Empires 4 Release Uhrzeit: Ab wann kann man spielen?

Heute ist es endlich so weit: Mit Age of Empires 4 erscheint eines der seit Jahren meisterwarteten Spiele überhaupt. Das Echtzeitstrategiespiel, das diesmal vom Entwicklerstudio Relic Entertainment kommt, steht in den Startlöchern und ohne Frage wollen viele Fans nun wissen, zu welcher Uhrzeit der Release auf Steam und im Xbox Game Pass genau stattfindet.

Wir beantworten deshalb für euch die Frage, ab wann ihr Age of Empires 4 heute genau spielen könnt.

Ab welcher Uhrzeit kann man Age of Empires 4 spielen?

Dass der Release von Age of Empires 4 heute, also am 28. Oktober 2021 stattfindet, war schon länger bekannt. Dank eines Beitrags auf Twitter vom offiziellen AoE-4-Account wissen wir seit gestern Abend auch endlich, zu welcher Uhrzeit es genau losgeht.

Ab wann kann man spielen? Solltet ihr euch wie die meisten unserer Leser in Deutschland, Österreich oder der Schweiz aufhalten, fällt der Startschuss um genau 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Preload ab sofort verfügbar: Sowohl auf Steam als auch im Xbox Game Pass und Microsoft Store könnt ihr jetzt den Preload von Age of Empires 4 starten.

Auf Steam sucht ihr dazu einfach nach Age 4 in eurer Bibliothek und installiert es ganz normal, für die Game-Pass-Version sucht ihr in der Xbox App nach dem Spiel und klickt auf den Button Vorinstallation. Die Größe der Installation beträgt übrigens 86 Gigabyte.

Der perfekte Start in Age of Empires 4

Dass Age of Empires 4 endlich mal wieder ein richtig gutes Echtzeitstrategiespiel ist, haben wir ja bereits Anfang der Woche in unserem sehr umfangreichen Test geklärt:

Für den optimalen Start haben wir für euch nicht nur eine Komplettlösung der Kampagne und Einsteiger-Tipps verfasst, sondern geben euch auch noch echt hilfreiche Tipps zu verschiedenen spielbaren Völkern, von denen auch Multiplayer-Strategen profitieren:

Alle unsere Guides findet ihr im verlinkten Artikel.